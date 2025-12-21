https://noticiaslatam.lat/20251221/ojala-dejen-de-destruirse-a-si-mismos-el-ahorro-energetico-pone-en-peligro-las-fiestas-en-berlin-1169648942.html

"Ojalá dejen de destruirse a sí mismos": el ahorro energético pone en peligro las fiestas en Berlín, advierte Zajárova

Debido al apoyo "desquiciado" a Kiev y al rechazo de los recursos energéticos rusos, los europeos acabarán perdiendo incluso las celebraciones de fin de año... 21.12.2025, Sputnik Mundo

Como consecuencia de la decisión política de Bruselas y varias capitales europeas de renunciar a la energía procedente de Rusia y adoptar un severo régimen de ahorro, con la cancelación de eventos y de la iluminación tradicional, en Berlín "ha quedado en riesgo la celebración de Año Nuevo en la Puerta de Brandeburgo, un evento al aire libre con música en vivo y fuegos artificiales al que acudía gente de toda Europa", comentó la funcionaria.Las restricciones presupuestarias también afectaron a una de las avenidas más emblemáticas de la capital alemana, Kurfurstendamm, donde la iluminación navideña fue cancelada por completo por motivos de ahorro."¿Podían imaginar los alemanes hace apenas unos años que la política insensata de la Bruselas comunitaria y de las principales capitales europeas, de apoyo al régimen de Kiev y de rechazo a los fiables recursos energéticos rusos, pondría al borde del colapso las fiestas de diciembre?", escribió Zajárova.Al mismo tiempo, la vocera apuntó que solo gracias a la voluntad y al esfuerzo conjunto de los ciudadanos y de un sector empresarial, las celebraciones podrán llevarse a cabo.De lo contrario, "la capital alemana se habría quedado a finales de diciembre en una oscuridad total", indicó.Actualmente, la economía de Alemania sufre una recesión impulsada en gran parte por los altos precios de la energía, tras el rechazo de suministros de gas ruso. El PIB de la mayor economía de Europa cayó un 0,2% en 2024, segundo año consecutivo de retroceso, algo que no ocurría desde 2002-2003, de acuerdo con datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).Desde Rusia, señalaron en repetidas ocasiones que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender sus recursos energéticos a Europa y, en general, a la cooperación económica con el continente, que se vio interrumpida por la imposición de una serie de sanciones sin precedentes contra el país euroasiático por parte de Occidente. Estas medidas, subrayaron desde Rusia, no solo no han logrado hundir la economía rusa, sino que, por el contrario, han golpeado las economías de varios países europeos, contribuyendo a la recesión y rebajando el nivel de vida de sus habitantes.

política, alemania, berlín, unión europea (ue), 🌍 europa, energía, energética, rusia, maría zajárova, año nuevo, fin de año, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia