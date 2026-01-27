Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260127/puede-la-ue-concretar-su-plan-de-convertirse-en-una-superpotencia-1170757107.html
¿Puede la UE concretar su plan de convertirse en una superpotencia?
¿Puede la UE concretar su plan de convertirse en una superpotencia?
Sputnik Mundo
Lo afirma el diario británico 'The Telegraph', analizando el intento del bloque de rearmarse para dejar de depender de Washington para su defensa tras la... 27.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-27T08:42+0000
2026-01-27T08:42+0000
internacional
otan
mercosur
comisión europea
unión europea (ue)
casa blanca
francia
eeuu
groenlandia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/14/1170551562_0:95:3072:1822_1920x0_80_0_0_907d9e4a92eedba4f32fb1f4d93bdb4b.jpg
La publicación señala que, actualmente, la Unión Europea busca consolidar su peso internacional mediante tres pilares: expansión territorial, incremento del gasto militar y autonomía económica y tecnológica. Sin embargo, advierten que coordinar a 27 naciones con intereses diversos para actuar como una sola entidad bajo un marco de soberanía común es una tarea de una gran complejidad técnica y política que presenta además varios desafíos económicos.En ese sentido, la publicación afirma que, con proyecciones de crecimiento del PIB para la eurozona de apenas un 1,3% para 2026, la UE se encuentra en una posición de menor dinamismo frente a otros bloques globales. La estrategia de Bruselas para revertir esto incluye la armonización de mercados de capitales y la reducción de la burocracia para fomentar la inversión privada, intentando que el ahorro interno se convierta en el motor de una nueva competitividad industrial, aunque no está claro si el plan funcionará.La ampliación es otro componente demográfico del proyecto de fortalecimiento del bloque. Actualmente, hay diez países en diversas etapas del proceso de adhesión, incluyendo naciones de los Balcanes Occidentales, Ucrania y Moldavia. Si se completan estas incorporaciones, la población de la Unión podría crecer en unos 57 millones de personas, sumando casi 400.000 millas cuadradas a su territorio. Este incremento de tamaño es como un factor crítico para alcanzar la escala necesaria en el actual orden de potencias, pero los analistas han señalado que el proceso de adhesión es prolongado, por lo cual el proyecto de seguir sumando países para fortalecer la posición del bloque sigue siendo de largo plazo.En el ámbito de la defensa, el desafío es la autonomía tecnológica. Aunque los aliados europeos de la OTAN han acordado elevar el gasto militar al 5% del PIB para 2035, la realidad operativa muestra aún una fuerte dependencia de los sistemas desarrollados en Washington. El presupuesto de la UE para 2026 ha asignado aproximadamente 2.800 millones de euros específicamente a seguridad y defensa, una cifra que busca incentivar la producción interna, pero que aún palidece ante los presupuestos de defensa globales de las grandes potencias.La integración militar enfrenta fallos históricos en la colaboración industrial, alerta además el diario británico. Proyectos conjuntos previos entre Francia y Alemania para fabricar tanques y aviones de combate se han visto obstaculizados por requisitos operativos incompatibles y competencia entre sus industrias nacionales. Para 2030, la UE aspira a tener una capacidad de respuesta independiente, pero la interoperabilidad de sus equipos sigue estando fragmentada entre múltiples modelos de armamento que encarecen la logística, asegura la nota.
https://noticiaslatam.lat/20260121/macron-dice-que-tiene-una-bazuca-para-disparar-contra-eeuu-pero-solo-tiene-una-pistola-de-agua-1170570829.html
https://noticiaslatam.lat/20260123/1170679329.html
unión europea (ue)
francia
eeuu
groenlandia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/14/1170551562_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_1a11b1a92cc746234bd636c7dd2a70fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
otan, mercosur, comisión europea, unión europea (ue), casa blanca, francia, eeuu, groenlandia
otan, mercosur, comisión europea, unión europea (ue), casa blanca, francia, eeuu, groenlandia

¿Puede la UE concretar su plan de convertirse en una superpotencia?

08:42 GMT 27.01.2026
© AP Photo / Markus SchreiberEmmanuel Macron, presidente francés, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026
Emmanuel Macron, presidente francés, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Síguenos en
Lo afirma el diario británico 'The Telegraph', analizando el intento del bloque de rearmarse para dejar de depender de Washington para su defensa tras la reciente crisis con EEUU por Groenlandia
La publicación señala que, actualmente, la Unión Europea busca consolidar su peso internacional mediante tres pilares: expansión territorial, incremento del gasto militar y autonomía económica y tecnológica. Sin embargo, advierten que coordinar a 27 naciones con intereses diversos para actuar como una sola entidad bajo un marco de soberanía común es una tarea de una gran complejidad técnica y política que presenta además varios desafíos económicos.
En ese sentido, la publicación afirma que, con proyecciones de crecimiento del PIB para la eurozona de apenas un 1,3% para 2026, la UE se encuentra en una posición de menor dinamismo frente a otros bloques globales.
Macron dice que tiene una 'bazuka' para 'disparar' contra EEUU, pero sólo tiene una pistola de agua - Sputnik Mundo, 1920, 21.01.2026
Al contado
Macron dice que tiene una 'bazuca' para 'disparar' contra EEUU, pero solo tiene una pistola de agua
21 de enero, 02:45 GMT
La estrategia de Bruselas para revertir esto incluye la armonización de mercados de capitales y la reducción de la burocracia para fomentar la inversión privada, intentando que el ahorro interno se convierta en el motor de una nueva competitividad industrial, aunque no está claro si el plan funcionará.
La ampliación es otro componente demográfico del proyecto de fortalecimiento del bloque. Actualmente, hay diez países en diversas etapas del proceso de adhesión, incluyendo naciones de los Balcanes Occidentales, Ucrania y Moldavia. Si se completan estas incorporaciones, la población de la Unión podría crecer en unos 57 millones de personas, sumando casi 400.000 millas cuadradas a su territorio.

Este incremento de tamaño es como un factor crítico para alcanzar la escala necesaria en el actual orden de potencias, pero los analistas han señalado que el proceso de adhesión es prolongado, por lo cual el proyecto de seguir sumando países para fortalecer la posición del bloque sigue siendo de largo plazo.
En el ámbito de la defensa, el desafío es la autonomía tecnológica. Aunque los aliados europeos de la OTAN han acordado elevar el gasto militar al 5% del PIB para 2035, la realidad operativa muestra aún una fuerte dependencia de los sistemas desarrollados en Washington. El presupuesto de la UE para 2026 ha asignado aproximadamente 2.800 millones de euros específicamente a seguridad y defensa, una cifra que busca incentivar la producción interna, pero que aún palidece ante los presupuestos de defensa globales de las grandes potencias.
Zelenski intentó humillar a Europa y a Trump en Davos, observa un experto - Sputnik Mundo, 1920, 23.01.2026
Zelenski intentó humillar a Europa y a Trump en Davos, observa un experto
23 de enero, 18:42 GMT
La integración militar enfrenta fallos históricos en la colaboración industrial, alerta además el diario británico. Proyectos conjuntos previos entre Francia y Alemania para fabricar tanques y aviones de combate se han visto obstaculizados por requisitos operativos incompatibles y competencia entre sus industrias nacionales.

Para 2030, la UE aspira a tener una capacidad de respuesta independiente, pero la interoperabilidad de sus equipos sigue estando fragmentada entre múltiples modelos de armamento que encarecen la logística, asegura la nota.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала