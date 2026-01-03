https://noticiaslatam.lat/20260103/el-auge-del-militarismo-en-europa-como-los-lideres-europeos-intimidaron-a-sus-propias-poblaciones-1169746001.html
El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025
El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025
La obsesión militarista está reforzando su presencia en el espacio europeo, donde los líderes con sus propias manos están infundiendo miedo a los ciudadanos...
Observa en ese video de Sputnik como sonaron los discursos belicosos de los dirigentes europeos durante 2025.
El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025
La obsesión militarista está reforzando su presencia en el espacio europeo, donde los líderes con sus propias manos están infundiendo miedo a los ciudadanos por medio de una amenaza inventada de una 'guerra inminente'.
Observa en ese video de Sputnik como sonaron los discursos belicosos de los dirigentes europeos durante 2025.
