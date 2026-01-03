Mundo
EN VIVO: Trump se dirige a la prensa tras los ataques contra Venezuela
- Sputnik Mundo, 1920
El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025
El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025
La obsesión militarista está reforzando su presencia en el espacio europeo, donde los líderes con sus propias manos están infundiendo miedo a los ciudadanos... 03.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-03T14:00+0000
2026-01-03T14:00+0000
emmanuel macron
friedrich merz
vladímir putin
occidente
seguridad
política
🌍 europa
multimedia
Observa en ese video de Sputnik como sonaron los discursos belicosos de los dirigentes europeos durante 2025.
occidente
El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025
El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025
2026-01-03T14:00+0000
emmanuel macron, friedrich merz, vladímir putin, occidente, seguridad, política, 🌍 europa, видео
emmanuel macron, friedrich merz, vladímir putin, occidente, seguridad, política, 🌍 europa, видео

El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025

14:00 GMT 03.01.2026
La obsesión militarista está reforzando su presencia en el espacio europeo, donde los líderes con sus propias manos están infundiendo miedo a los ciudadanos por medio de una amenaza inventada de una 'guerra inminente'.
Observa en ese video de Sputnik como sonaron los discursos belicosos de los dirigentes europeos durante 2025.
