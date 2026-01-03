https://noticiaslatam.lat/20260103/el-auge-del-militarismo-en-europa-como-los-lideres-europeos-intimidaron-a-sus-propias-poblaciones-1169746001.html

El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025

El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025

Sputnik Mundo

La obsesión militarista está reforzando su presencia en el espacio europeo, donde los líderes con sus propias manos están infundiendo miedo a los ciudadanos... 03.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-03T14:00+0000

2026-01-03T14:00+0000

2026-01-03T14:00+0000

emmanuel macron

friedrich merz

vladímir putin

occidente

seguridad

política

🌍 europa

multimedia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169782580_0:3:947:536_1920x0_80_0_0_bccb96fd6b1930ca30fbfd394553f3f5.png

Observa en ese video de Sputnik como sonaron los discursos belicosos de los dirigentes europeos durante 2025.

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025 Sputnik Mundo El auge del militarismo en Europa: cómo los líderes europeos intimidaron a sus propias poblaciones en 2025 2026-01-03T14:00+0000 true PT3M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emmanuel macron, friedrich merz, vladímir putin, occidente, seguridad, política, 🌍 europa, видео