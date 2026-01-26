Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260126/los-medios-digitales-consolidan-su-presencia-en-peru-de-cara-a-las-elecciones-generales-1170503487.html
Los medios digitales consolidan su presencia en Perú de cara a las elecciones generales
Los medios digitales consolidan su presencia en Perú de cara a las elecciones generales
Sputnik Mundo
26.01.2026
La diferencia, cerca de $21,4 millones, será dirigida a los medios tradicionales. Este presupuesto se distribuirá entre las 38 organizaciones políticas inscritas, con miras a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.Hace poco más de una década, el espacio de difusión que el Gobierno destinaba a las campañas electorales estaba reservado únicamente a la radio y la televisión. Esto derivó en que mientras los partidos con mayores recursos económicos podían invertir más en publicidad privada, las organizaciones pequeñas quedaban en desventaja.En 2021 se incorporaron, por primera vez, las plataformas digitales como proveedores oficiales del bloque de propaganda partidaria. Sin embargo, en ese proceso, la mayoría de los postulantes prefirió los canales tradicionales. Actualmente, con la nueva disposición, se otorga una relevancia especial a los espacios en línea, influyentes en la opinión pública, en un escenario marcado por la abundancia de candidaturas, la desconfianza hacia la prensa convencional y las denuncias de corrupción vinculadas a la publicidad política.Nueva mirada a las plataformas digitalesEn una entrevista con Sputnik, Karina Rivera, subgerente técnica normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, explicó que el reglamento se adapta a esta nueva realidad, que incorpora a los medios virtuales.En ese sentido, señala que la nueva pauta tiene su origen en la Ley de Organizaciones Políticas, la cual confiere al Parlamento la responsabilidad de establecer los criterios de reparto. De esta manera, se determina la proporción, asignación y distribución económica que se debe dar a las 38 organizaciones políticas.Rivera especificó que en el reglamento de fondos partidarios se consideran tres plataformas que tienen el mayor alcance y audiencia: Facebook, YouTube e Instagram. Esto, ahondó, con el fin de garantizar que un mayor número de personas tengan acceso al denominado "voto informado""Hoy, el consumo en redes sociales es masivo en todas los estratos y edades. Ahora lo que nos toca es adecuarnos a esta realidad: adecuar la legislación a lo que es el boom del momento, que son las plataformas digitales y redes sociales", especificó.Desigualdades en la asignación de recursosPaúl Jiménez Aredo, expresentador del noticiero del canal ATV, recordó en un diálogo con este medio algunos antecedentes de la opacidad en torno a los recursos destinados a la televisión, por ejemplo, el caso de los "vladivideos", imágenes grabadas por Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial, que evidenciaban entregas de sobornos que incluían hasta a directivos de medios de comunicación.El experto añadió que los recursos asignados a los canales de TV contrastan con la crisis frente al auge digital. "Los medios digitales son considerados como el quinto poder (...) El crecimiento de las redes sociales ha hecho que medios convencionales tengan divisiones especiales para contenido digital", dijo.Relevancia en la dirección del votoEl medio digital Nacional Callao Tv cuenta con 416.000 seguidores, según señaló Jhon Asencios, su director ejecutivo, a este medio. Además, señaló que tiene aproximadamente 60 millones de visualizaciones mensuales, motivo por el cual logró calificar en la franja como medio digital."Hay muchas más probabilidades de que, por redes sociales, te encuentres con la franja electoral. La gente hoy por hoy casi no ve televisión. Antes, nosotros esperábamos para ver el noticiero y enterarnos de lo que había pasado durante el día. Hoy, en tiempo real, nos enteramos de lo que está ocurriendo en nuestro país", explicó.Ascencios ejemplificó que un 1% de rating, dentro del universo de la población que mira televisión, equivale a entre 70.000 y 90.000 espectadores. En contraste, indicó que un canal de streaming de gran audiencia alcanza, en su hora de programación, entre 20.000 y 25.000 personas viéndolo en vivo; sin embargo, ese video queda disponible y termina superando las 100.000 visualizaciones.
perú
Los medios digitales consolidan su presencia en Perú de cara a las elecciones generales

02:24 GMT 26.01.2026 (actualizado: 06:20 GMT 26.01.2026)
Enyibell Díaz
Desde Perú
Todos los artículos
Por primera vez, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú asignó un presupuesto estatal exclusivo de alrededor de 2,6 millones de dólares para medios digitales, de un total de aproximadamente $24 millones destinados a la franja electoral.
La diferencia, cerca de $21,4 millones, será dirigida a los medios tradicionales. Este presupuesto se distribuirá entre las 38 organizaciones políticas inscritas, con miras a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
Hace poco más de una década, el espacio de difusión que el Gobierno destinaba a las campañas electorales estaba reservado únicamente a la radio y la televisión. Esto derivó en que mientras los partidos con mayores recursos económicos podían invertir más en publicidad privada, las organizaciones pequeñas quedaban en desventaja.
En 2021 se incorporaron, por primera vez, las plataformas digitales como proveedores oficiales del bloque de propaganda partidaria. Sin embargo, en ese proceso, la mayoría de los postulantes prefirió los canales tradicionales.
Actualmente, con la nueva disposición, se otorga una relevancia especial a los espacios en línea, influyentes en la opinión pública, en un escenario marcado por la abundancia de candidaturas, la desconfianza hacia la prensa convencional y las denuncias de corrupción vinculadas a la publicidad política.

Nueva mirada a las plataformas digitales

En una entrevista con Sputnik, Karina Rivera, subgerente técnica normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, explicó que el reglamento se adapta a esta nueva realidad, que incorpora a los medios virtuales.
En ese sentido, señala que la nueva pauta tiene su origen en la Ley de Organizaciones Políticas, la cual confiere al Parlamento la responsabilidad de establecer los criterios de reparto. De esta manera, se determina la proporción, asignación y distribución económica que se debe dar a las 38 organizaciones políticas.

"Esta modificación normativa no solo aplica a las agencias de medios, que son las que interactúan directamente con la plataforma, sino también a creadores de contenido, a los influencers y youtubers", señaló.

Rivera especificó que en el reglamento de fondos partidarios se consideran tres plataformas que tienen el mayor alcance y audiencia: Facebook, YouTube e Instagram. Esto, ahondó, con el fin de garantizar que un mayor número de personas tengan acceso al denominado "voto informado"
"Hoy, el consumo en redes sociales es masivo en todas los estratos y edades. Ahora lo que nos toca es adecuarnos a esta realidad: adecuar la legislación a lo que es el boom del momento, que son las plataformas digitales y redes sociales", especificó.

Desigualdades en la asignación de recursos

Paúl Jiménez Aredo, expresentador del noticiero del canal ATV, recordó en un diálogo con este medio algunos antecedentes de la opacidad en torno a los recursos destinados a la televisión, por ejemplo, el caso de los "vladivideos", imágenes grabadas por Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial, que evidenciaban entregas de sobornos que incluían hasta a directivos de medios de comunicación.

"Mucho dinero no se bancarizaba ni se registraba ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú (SUNAT). No había un control establecido de quién te financiaba la campaña y para qué se destinaba ese dinero", declaró.

El experto añadió que los recursos asignados a los canales de TV contrastan con la crisis frente al auge digital. "Los medios digitales son considerados como el quinto poder (...) El crecimiento de las redes sociales ha hecho que medios convencionales tengan divisiones especiales para contenido digital", dijo.

Relevancia en la dirección del voto

El medio digital Nacional Callao Tv cuenta con 416.000 seguidores, según señaló Jhon Asencios, su director ejecutivo, a este medio. Además, señaló que tiene aproximadamente 60 millones de visualizaciones mensuales, motivo por el cual logró calificar en la franja como medio digital.
"Hay muchas más probabilidades de que, por redes sociales, te encuentres con la franja electoral. La gente hoy por hoy casi no ve televisión. Antes, nosotros esperábamos para ver el noticiero y enterarnos de lo que había pasado durante el día. Hoy, en tiempo real, nos enteramos de lo que está ocurriendo en nuestro país", explicó.
Ascencios ejemplificó que un 1% de rating, dentro del universo de la población que mira televisión, equivale a entre 70.000 y 90.000 espectadores. En contraste, indicó que un canal de streaming de gran audiencia alcanza, en su hora de programación, entre 20.000 y 25.000 personas viéndolo en vivo; sin embargo, ese video queda disponible y termina superando las 100.000 visualizaciones.
