https://noticiaslatam.lat/20260126/el-numero-de-inmigrantes-detenidos-en-mexico-con-destino-a-eeuu-registra-una-drastica-caida-1170728657.html
El número de inmigrantes detenidos en México con destino a EEUU registra una drástica caída
El número de inmigrantes detenidos en México con destino a EEUU registra una drástica caída
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), las detenciones de extranjeros en situación irregular en territorio mexicano se desplomaron un 92,2% en... 26.01.2026
Mientras que entre febrero y noviembre de 2024 se registraron más de un millón de arrestos de migrantes indocumentados intentando cruzar de México a EEUU, en el mismo lapso de 2025, durante el primer año del Gobierno de Donald Trump, la cifra cayó drásticamente a poco más de 81.000 detenciones, confirmando que las políticas del republicano para sellar la frontera y los anuncios para disuadir la llegada de extranjeros sin papeles cumplieron su objetivo.La transición presidencial ocurrida en enero de 2025 también reflejó esta tendencia. Durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden se reportaron más de 64.000 detenciones, pero apenas un mes después, ya con el cambio de Gobierno en EEUU, el número bajó a 24.000.En cuanto a las deportaciones o "devoluciones" oficiales a los países de origen, estas también sufrieron una caída significativa. En el periodo de febrero a noviembre de 2025, México realizó menos de 10.000 retornos asistidos, lo que representa apenas la mitad de lo ejecutado durante el año anterior.Para aquellos extranjeros que no fueron deportados de inmediato, el INM implementó alternativas de salida. La gran mayoría, un 84%, recibió un oficio que les permitía abandonar los albergues con la condición de salir del país por su cuenta en un plazo máximo de 30 días, aunque no se precisa cuántos cumplieron.El instituto indica además que la búsqueda de acceso a la protección legal de los extranjeros indocumentados en México fue mínima. Solo una fracción muy pequeña de los detenidos, un 0,5%, logró completar trámites de refugio o regularización migratoria, mientras que el resto de los procesos administrativos quedaron inconclusos o se resolvieron con la orden de abandono del territorio nacional.
méxico
eeuu
08:43 GMT 26.01.2026
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), las detenciones de extranjeros en situación irregular en territorio mexicano se desplomaron un 92,2% en comparación con las cifras del 2024, en medio del endurecimiento de la política migratoria de EEUU durante el primer año del nuevo mandato de Donald Trump.
Mientras que entre febrero y noviembre de 2024 se registraron más de un millón de arrestos de migrantes indocumentados intentando cruzar de México a EEUU, en el mismo lapso de 2025, durante el primer año del Gobierno de Donald Trump, la cifra cayó drásticamente a poco más de 81.000 detenciones, confirmando que las políticas del republicano para sellar la frontera y los anuncios para disuadir la llegada de extranjeros sin papeles cumplieron su objetivo.
La transición presidencial ocurrida en enero de 2025 también reflejó esta tendencia. Durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden se reportaron más de 64.000 detenciones, pero apenas un mes después, ya con el cambio de Gobierno en EEUU, el número bajó a 24.000.
¿Adiós al 'sueño americano'? EEUU registra la mayor salida de migrantes en los últimos 50 años - Sputnik Mundo, 1920, 15.01.2026
Internacional
¿Adiós al 'sueño americano'? EEUU registra la mayor salida de migrantes en los últimos 50 años
15 de enero, 08:05 GMT
En cuanto a las deportaciones o "devoluciones" oficiales a los países de origen, estas también sufrieron una caída significativa. En el periodo de febrero a noviembre de 2025, México realizó menos de 10.000 retornos asistidos, lo que representa apenas la mitad de lo ejecutado durante el año anterior.

Para aquellos extranjeros que no fueron deportados de inmediato, el INM implementó alternativas de salida. La gran mayoría, un 84%, recibió un oficio que les permitía abandonar los albergues con la condición de salir del país por su cuenta en un plazo máximo de 30 días, aunque no se precisa cuántos cumplieron.
Migrantes con citas CBP One para solicitar asilo en EEUU son atendidos por personal de Instituto Nacional de Migración en México. - Sputnik Mundo, 1920, 18.01.2026
América Latina
México otorgó asilo solo al 3% de los migrantes que presentaron su solicitud en alrededor de un año
18 de enero, 08:02 GMT
El instituto indica además que la búsqueda de acceso a la protección legal de los extranjeros indocumentados en México fue mínima. Solo una fracción muy pequeña de los detenidos, un 0,5%, logró completar trámites de refugio o regularización migratoria, mientras que el resto de los procesos administrativos quedaron inconclusos o se resolvieron con la orden de abandono del territorio nacional.
