México otorgó asilo solo al 3% de los migrantes que presentaron su solicitud en alrededor de un año

Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó la recepción de 142.145 solicitudes de asilo durante el mismo periodo, del que se desprende el dato de que solo el 3% fueron aprobadas.Los datos oficiales indican que la población solicitante está integrada por personas que declaran haber salido de sus países de origen debido a violencia, persecución política, violaciones de derechos humanos o desastres naturales.Durante la primera mitad de 2025, el volumen de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) concedidas fue de 4.129. Estos documentos permiten a los beneficiarios mantener una estancia legal en el país bajo diversos supuestos contemplados en la normativa migratoria vigente.El Boletín de Estadísticas Migratorias detalla la distribución por sexo de los beneficiarios de estas tarjetas durante el primer semestre del año. Según el registro, se otorgaron 2.191 documentos a mujeres y 1.938 a hombres.En cuanto al origen geográfico de los beneficiarios, la mayoría de las tarjetas se concentró en personas procedentes del continente americano, sumando un total de 4.070 permisos. Este subgrupo representa la mayor parte de la gestión administrativa realizada por las autoridades migratorias en materia de protección.
El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que entre el 1 de octubre del 2024 y el 30 de junio del 2025 se emitieron un total de 5.191 tarjetas de asilo por razones humanitarias.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó la recepción de 142.145 solicitudes de asilo durante el mismo periodo
, del que se desprende el dato de que solo el 3% fueron aprobadas.
Los datos oficiales indican que la población solicitante está integrada por personas que declaran haber salido de sus países de origen debido a violencia, persecución política, violaciones de derechos humanos o desastres naturales.
Durante la primera mitad de 2025, el volumen de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) concedidas fue de 4.129. Estos documentos permiten a los beneficiarios mantener una estancia legal en el país bajo diversos supuestos contemplados en la normativa migratoria vigente.
16 de septiembre 2025, 11:41 GMT
El Boletín de Estadísticas Migratorias detalla la distribución por sexo de los beneficiarios de estas tarjetas durante el primer semestre del año. Según el registro, se otorgaron 2.191 documentos a mujeres y 1.938 a hombres.
En cuanto al origen geográfico de los beneficiarios, la mayoría de las tarjetas se concentró en personas procedentes del continente americano, sumando un total de 4.070 permisos. Este subgrupo representa la mayor parte de la gestión administrativa realizada por las autoridades migratorias en materia de protección.
