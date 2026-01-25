Mundo
Aranceles al vino francés impactarían en hasta el 40% de las importaciones de la bebida en EEUU
Los posibles aranceles del presidente estadounidense Donald Trump al vino y el champán franceses afectarán hasta el 40% de las importaciones de vino del país... 25.01.2026
Trump declaró que si Francia no aceptaba su invitación para unirse al Consejo de Paz, impondría aranceles del 200% al vino y el champán franceses. La presidencia del país galo calificó estas amenazas de inaceptables, en tanto, la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, las tildó de "chantaje". Las empresas francesas suministraron vino por valor de 2.000 millones de dólares al mercado estadounidense entre enero y octubre de 2025.Como resultado, Francia se ha convertido en el mayor exportador de esta bebida a Estados Unidos.Según cálculos, París representa el 38,4% de todo el vino que entra en Estados Unidos. Por lo tanto, las medidas arancelarias podrían afectar a casi el 40% de los productos vitivinícolas que entran en el mercado estadounidense.
60
2026
Aranceles al vino francés impactarían en hasta el 40% de las importaciones de la bebida en EEUU

11:02 GMT 25.01.2026
Vinos de Francia expuestos en Galinette, un bistró francés, en San Francisco - Sputnik Mundo, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Los posibles aranceles del presidente estadounidense Donald Trump al vino y el champán franceses afectarán hasta el 40% de las importaciones de vino del país, según ha podido saber Sputnik a partir de datos de las aduanas estadounidenses.
Trump declaró que si Francia no aceptaba su invitación para unirse al Consejo de Paz, impondría aranceles del 200% al vino y el champán franceses. La presidencia del país galo calificó estas amenazas de inaceptables, en tanto, la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, las tildó de "chantaje".
Las empresas francesas suministraron vino por valor de 2.000 millones de dólares al mercado estadounidense entre enero y octubre de 2025.
Como resultado, Francia se ha convertido en el mayor exportador de esta bebida a Estados Unidos.
Según cálculos, París representa el 38,4% de todo el vino que entra en Estados Unidos. Por lo tanto, las medidas arancelarias podrían afectar a casi el 40% de los productos vitivinícolas que entran en el mercado estadounidense.
