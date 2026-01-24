https://noticiaslatam.lat/20260124/rusia-libera-una-localidad-y-efectua-un-ataque-de-represalia-contra-ucrania-en-una-jornada-de-1170696508.html

Rusia libera una localidad y efectúa un ataque de represalia contra Ucrania en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y efectúa un ataque de represalia contra Ucrania en una jornada de combates

Sputnik Mundo

En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, se lanzó un ataque masivo contra una instalación de fabricación de... 24.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-24T12:09+0000

2026-01-24T12:09+0000

2026-01-24T12:09+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/18/1170698068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_041107a72bb54f4fd7c30a68a63da4b2.jpg

El Ejército ruso liberó la localidad de Stáritsa, en la región de Járkov, en las últimas 24 horas de combates.De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 445 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 145 militares.Las FFAA rusas alcanzaron 2 obuses Paladin, un vehículo blindado Stryker y un HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 137 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.305 militares.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa