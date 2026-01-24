Rusia libera una localidad y efectúa un ataque de represalia contra Ucrania en una jornada de combates
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Síguenos en
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, se lanzó un ataque masivo contra una instalación de fabricación de drones, así como contra infraestructuras energéticas ucranianas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
El Ejército ruso liberó la localidad de Stáritsa, en la región de Járkov, en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 445 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 145 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas de largo alcance y de entrenamiento de operadores de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 157 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las FFAA rusas alcanzaron 2 obuses Paladin, un vehículo blindado Stryker y un HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 137 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.305 militares.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 110.949 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.292 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.650 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.801 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.675 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.