https://noticiaslatam.lat/20260123/la-doble-humillacion-de-europa-en-davos-1170671669.html
La doble humillación de Europa en Davos
La doble humillación de Europa en Davos
Sputnik Mundo
La humillación europea en el Foro de Davos no terminó con la intervención de Donald Trump, quien dijo abiertamente que el Viejo Continente no es nada sin el... 23.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-23T19:00+0000
2026-01-23T19:00+0000
2026-01-23T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/17/1170676980_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cef53b6fe9a1ccdd06285615e70d6dfe.jpg
La otra humillación vino de la mano de Volodímir Zelenski, quien llegó a Suiza para dar lecciones a Europa de cómo defenderse y actuar en el escenario internacional, sin olvidar tampoco volver a exigir más fondos para Ucrania, señalan Marcela Heredia y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.El pódcast también denuncia el propósito europeo de abusar del acuerdo con el Mercosur, aborda la situación del negocio petrolero en Venezuela, así como la censura del nuevo Gobierno boliviano.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/17/1170676980_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7c71b55acbf3a17f16e13216ece37299.jpg
La doble humillación de Europa en Davos
Sputnik Mundo
La doble humillación de Europa en Davos
2026-01-23T19:00+0000
true
PT57M03S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
La doble humillación de Europa en Davos
La humillación europea en el Foro de Davos no terminó con la intervención de Donald Trump, quien dijo abiertamente que el Viejo Continente no es nada sin el patrocinio estadounidense y, por lo tanto, debe obedecer los deseos de Washington, entre ellos sus pretensiones sobre Groenlandia.
La otra humillación vino de la mano de Volodímir Zelenski, quien llegó a Suiza para dar lecciones a Europa de cómo defenderse y actuar en el escenario internacional, sin olvidar tampoco volver a exigir más fondos para Ucrania, señalan Marcela Heredia y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
El pódcast también denuncia el propósito europeo de abusar del acuerdo con el Mercosur, aborda la situación del negocio petrolero en Venezuela, así como la censura del nuevo Gobierno boliviano.
00:00
Introducción del programa
01:17
Trump humilla a Europa en el Foro de Davos
07:37
La jugada maestra de Putin ante la oferta de Trump
22:24
El único obstáculo para el negocio petrolero de Venezuela
36:37
Cómo la Unión Europea pretende abusar del acuerdo de libre comercio con el Mercosur
49:38
¿Por qué el nuevo Gobierno boliviano censura a la prensa alternativa?