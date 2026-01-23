https://noticiaslatam.lat/20260123/la-doble-humillacion-de-europa-en-davos-1170671669.html

La doble humillación de Europa en Davos

La humillación europea en el Foro de Davos no terminó con la intervención de Donald Trump, quien dijo abiertamente que el Viejo Continente no es nada sin el... 23.01.2026, Sputnik Mundo

La otra humillación vino de la mano de Volodímir Zelenski, quien llegó a Suiza para dar lecciones a Europa de cómo defenderse y actuar en el escenario internacional, sin olvidar tampoco volver a exigir más fondos para Ucrania, señalan Marcela Heredia y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.El pódcast también denuncia el propósito europeo de abusar del acuerdo con el Mercosur, aborda la situación del negocio petrolero en Venezuela, así como la censura del nuevo Gobierno boliviano.

