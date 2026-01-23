https://noticiaslatam.lat/20260123/rusia-libera-5-localidades-y-cifra-en-mas-de-8800-las-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-de-1170669508.html
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/17/1170669347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b98f3ba4fe429d446f71eee2fbb787f0.jpg
El Ejército de Rusia liberó las localidades de Semiónovka, en la región de Járkov, Privolie y Novopávlovka, en la república popular de Donetsk, así como Priluki y Pavlovka, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.970 militares y el grupo Oeste causó más de 1.400 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.255 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.740 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 335 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.110 militares.Las tropas rusas realizaron un ataque masivo y 5 ataques combinados contra empresas de la industria militar, instalaciones energéticas e infraestructura de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y combustible, talleres de producción, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, destacan desde el organismo castrense.Las FFAA de Rusia alcanzaron 4 vehículos blindados de transporte de tropas M113, 2 vehículos blindados Stryker, 2 obuses Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un tanque Leopard alemán.La defensa antiaérea rusa interceptó 35 bombas con kits de guiado y planeo, 47 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 7 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.468 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
El Ejército de Rusia liberó las localidades de Semiónovka, en la región de Járkov, Privolie y Novopávlovka, en la república popular de Donetsk, así como Priluki y Pavlovka, en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.970 militares y el grupo Oeste causó más de 1.400 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.255 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.740 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 335 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.110 militares.
Las tropas rusas realizaron un ataque masivo y 5 ataques combinados contra empresas de la industria militar, instalaciones energéticas e infraestructura de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y combustible, talleres de producción, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, destacan desde el organismo castrense.
Las FFAA de Rusia alcanzaron 4 vehículos blindados de transporte de tropas M113, 2 vehículos blindados Stryker, 2 obuses Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un tanque Leopard alemán.
La defensa antiaérea rusa interceptó 35 bombas con kits de guiado y planeo, 47 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 7 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.468 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 110.812 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.279 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.650 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.775 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.611 vehículos militares especiales.
