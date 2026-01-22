"Se pierde un momento histórico": El acuerdo UE-Mercosur se convierte en rehén de la parálisis institucional del bloque, según experta
© AP Photo / Jorge SaenzUrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, habla durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026
© AP Photo / Jorge Saenz
El nuevo impasse del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es mucho más grave que "un simple detalle burocrático", señaló a Sputnik la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo, Regiane Bressan. En sus palabras, este nuevo obstáculo podría hacer que el documento pierda impulso político.
Apenas días después de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Paraguay y la promesa de un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos continentes, el Parlamento Europeo decidió remitir el caso a los tribunales. En la práctica, esta decisión podría congelar la implementación del acuerdo hasta dos años, retrasando el plazo que preveía una implementación gradual a lo largo de 15 años.
Es un punto muerto y es mucho más grave que "un simple detalle burocrático" y podría socavar la confianza en el Mercosur, declaró la profesora. "Europa se está perdiendo un momento histórico", enfatizó.
En su opinión, existe un abismo en torno a la "retórica de autonomía estratégica" de la Unión Europea, mientras que la realidad es de un proteccionismo masivo.
"Cuando Europa habla de asociación, parece buscar un modelo en el que el Mercosur proporcione seguridad energética (...) y un mercado de consumo para sus productos industriales. Sin embargo, cuando se trata de abrir su mercado agrícola (...) utiliza su marco legal y regulatorio para crear obstáculos. Esto refuerza la idea de que Europa acepta el libre comercio, solo en sus propios términos", expresó.
Señaló que, en diplomacia, "el tiempo lo es todo", y este nuevo obstáculo podría hacer que el acuerdo pierda impulso político.
"Dos años son tiempo suficiente para que cambien los Gobiernos, para que las prioridades económicas cambien y para que la paciencia del Mercosur finalmente se agote", añadió.
Otra consecuencia, según la experta, es el "severo" daño a la credibilidad de líderes europeos, como Ursula von der Leyen y el canciller alemán, Friedrich Merz, uno de los principales defensores del acuerdo.
"La Comisión Europea, liderada por Von der Leyen, negoció y firmó el pacto como pieza central de su estrategia geopolítica para reducir la dependencia de China. Cuando el Parlamento, la representación directa de los ciudadanos europeos, rechaza esta firma inmediatamente después, el mensaje al mundo es que la Unión Europea es un socio que no puede cumplir sus promesas, que no puede hacer lo que se supone que debe hacer", subrayó.
