"Se pierde un momento histórico": El acuerdo UE-Mercosur se convierte en rehén de la parálisis institucional del bloque, según experta

"Se pierde un momento histórico": El acuerdo UE-Mercosur se convierte en rehén de la parálisis institucional del bloque, según experta

El nuevo impasse del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es mucho más grave que "un simple detalle burocrático", señaló a Sputnik la profesora de... 22.01.2026, Sputnik Mundo

Apenas días después de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Paraguay y la promesa de un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos continentes, el Parlamento Europeo decidió remitir el caso a los tribunales. En la práctica, esta decisión podría congelar la implementación del acuerdo hasta dos años, retrasando el plazo que preveía una implementación gradual a lo largo de 15 años.Es un punto muerto y es mucho más grave que "un simple detalle burocrático" y podría socavar la confianza en el Mercosur, declaró la profesora. "Europa se está perdiendo un momento histórico", enfatizó.En su opinión, existe un abismo en torno a la "retórica de autonomía estratégica" de la Unión Europea, mientras que la realidad es de un proteccionismo masivo.Señaló que, en diplomacia, "el tiempo lo es todo", y este nuevo obstáculo podría hacer que el acuerdo pierda impulso político. Otra consecuencia, según la experta, es el "severo" daño a la credibilidad de líderes europeos, como Ursula von der Leyen y el canciller alemán, Friedrich Merz, uno de los principales defensores del acuerdo."La Comisión Europea, liderada por Von der Leyen, negoció y firmó el pacto como pieza central de su estrategia geopolítica para reducir la dependencia de China. Cuando el Parlamento, la representación directa de los ciudadanos europeos, rechaza esta firma inmediatamente después, el mensaje al mundo es que la Unión Europea es un socio que no puede cumplir sus promesas, que no puede hacer lo que se supone que debe hacer", subrayó.

