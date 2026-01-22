https://noticiaslatam.lat/20260122/la-delegacion-estadounidense-llega-a-moscu-para-mantener-negociaciones-con-putin-1170637466.html
Sputnik Mundo
El enviado especial de EEUU, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con el mandatario ruso para continuar las negociaciones... 22.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-22T19:44+0000
2026-01-22T19:44+0000
2026-01-22T19:48+0000
internacional
política
jared kushner
eeuu
moscú
kremlin
donald trump
vladímir putin
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170637022_0:32:599:369_1920x0_80_0_0_92e76cd7fbf848127ff2bff3d749c24a.jpg
Este será el séptimo contacto personal de Putin con Witkoff. Anteriormente, mantuvieron cinco encuentros en el Kremlin y uno en Anchorage. En otra ocasión, el dirigente ruso recibió al representante de la Administración estadounidense en San Petersburgo.
La delegación estadounidense llega a Moscú para mantener negociaciones con el presidente de Rusia, Vladímir Putin 19:44 GMT 22.01.2026 (actualizado: 19:48 GMT 22.01.2026)
El enviado especial de EEUU, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con el mandatario ruso para continuar las negociaciones sobre el arreglo del conflicto en Ucrania.
Este será el séptimo contacto personal de Putin con Witkoff. Anteriormente, mantuvieron cinco encuentros en el Kremlin y uno en Anchorage.
En otra ocasión, el dirigente ruso recibió al representante de la Administración estadounidense en San Petersburgo.
