La delegación estadounidense llega a Moscú para mantener negociaciones con el presidente de Rusia, Vladímir Putin
La delegación estadounidense llega a Moscú para mantener negociaciones con el presidente de Rusia, Vladímir Putin
El enviado especial de EEUU, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con el mandatario ruso para continuar las negociaciones... 22.01.2026, Sputnik Mundo
Este será el séptimo contacto personal de Putin con Witkoff. Anteriormente, mantuvieron cinco encuentros en el Kremlin y uno en Anchorage. En otra ocasión, el dirigente ruso recibió al representante de la Administración estadounidense en San Petersburgo.
La delegación estadounidense llega a Moscú para mantener negociaciones con el presidente de Rusia, Vladímir Putin

19:44 GMT 22.01.2026 (actualizado: 19:48 GMT 22.01.2026)
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaEl enviado especial de EEUU, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con el mandatario ruso para continuar las negociaciones sobre el arreglo del conflicto en Ucrania
El enviado especial de EEUU, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con el mandatario ruso para continuar las negociaciones sobre el arreglo del conflicto en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 22.01.2026
El enviado especial de EEUU, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con el mandatario ruso para continuar las negociaciones sobre el arreglo del conflicto en Ucrania.
Este será el séptimo contacto personal de Putin con Witkoff. Anteriormente, mantuvieron cinco encuentros en el Kremlin y uno en Anchorage.
En otra ocasión, el dirigente ruso recibió al representante de la Administración estadounidense en San Petersburgo.
