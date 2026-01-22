https://noticiaslatam.lat/20260122/la-delegacion-estadounidense-llega-a-moscu-para-mantener-negociaciones-con-putin-1170637466.html

La delegación estadounidense llega a Moscú para mantener negociaciones con el presidente de Rusia, Vladímir Putin

La delegación estadounidense llega a Moscú para mantener negociaciones con el presidente de Rusia, Vladímir Putin

Sputnik Mundo

El enviado especial de EEUU, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con el mandatario ruso para continuar las negociaciones... 22.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-22T19:44+0000

2026-01-22T19:44+0000

2026-01-22T19:48+0000

internacional

política

jared kushner

eeuu

moscú

kremlin

donald trump

vladímir putin

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170637022_0:32:599:369_1920x0_80_0_0_92e76cd7fbf848127ff2bff3d749c24a.jpg

Este será el séptimo contacto personal de Putin con Witkoff. Anteriormente, mantuvieron cinco encuentros en el Kremlin y uno en Anchorage. En otra ocasión, el dirigente ruso recibió al representante de la Administración estadounidense en San Petersburgo.

eeuu

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, jared kushner, eeuu, moscú, kremlin, donald trump, vladímir putin, rusia