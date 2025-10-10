¿Cuáles son las causas de la caída en el crédito hipotecario en México?
La debilidad del mercado laboral y el aumento de los precios de la vivienda frenan la adquisición hipotecaria en México, publica el diario local 'El Economista' citando datos del informe titulado 'Situación Inmobiliaria', que elabora el área de estudios económicos de BBVA.
Según la investigación, en el primer semestre de 2025, la banca comercial otorgó 44.500 créditos hipotecarios para adquisición de inmuebles. La cifra representa una caída de 6,8% en comparación con los 47.800 del mismo período del año pasado.
La investigación revela que el monto otorgado por la banca también registró una baja, toda vez que entre enero y junio de 2024 alcanzó 122.200 millones de pesos mexicanos (unos 6.620 millones de dólares). En contraste, durante el mismo lapso de 2025, la cifra fue de 109.600 millones de pesos mexicanos (5.936 millones de dólares).
Lo anterior representa una disminución de 10,3%. Incluso, el informe revela que el promedio otorgado pasó de poco más de 2,5 millones de pesos mexicanos (135.500 dólares) en 2024, a alrededor de 2,4 millones de pesos mexicanos (130.080 dólares), o sea, una reducción de 3,7%.
"El monto de la hipoteca media de la banca comercial viene cayendo de manera importante. Había estado subiendo en años anteriores, pero desde junio del 2023 cuando la hipoteca media era de 2.580.000 pesos, ahora ya estamos en 2.400.000", declaró Carlos Serrano, economista en jefe del banco.
"En el sector bancario se están dando menos hipotecas y de menor monto", añadió, al tiempo que precisó que las personas que pueden acceder a un crédito hipotecario tienen más problemas de asequibilidad.
En ese sentido, argumentó que es mucho más complicado adquirir una vivienda al mismo precio que era posible en el pasado.
De acuerdo con información del periódico local Milenio, el 75% de las casas que se vendieron en los primeros tres meses de 2025 tuvieron un costo menor a los 2.196.992 pesos mexicanos (117.855 dólares), mientras que la mayoría de los créditos solicitados fueron por 1.859.043 pesos mexicanos (99.726 dólares).
La Ciudad de México se posicionó como la entidad con la mayor cantidad de solicitudes de crédito, al concentrar una quinta parte de estas y el doble que tienen entidades como Monterrey y Guadalajara, en el norte y oeste mexicanos, respectivamente.
De acuerdo con el índice SHF, para casas solas se apreció 8,2% y un 8,1% para condominios y departamentos (considerados de manera conjunta).
Las propiedades más caras rondan los 1,6 millones de pesos mexicanos (88.888 millones de dólares), con una antigüedad que va de los 0 a los 10 años, mientras que las viviendas que tienen entre 20 y 30 años tienen un valor de 400.000 pesos mexicanos (22.222 dólares) en promedio.
