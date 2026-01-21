Estados Unidos reduce su presencia en las filas de la OTAN, reportan medios
16:21 GMT 21.01.2026 (actualizado: 16:33 GMT 21.01.2026)
© AP Photo / Stephen B. MortonUn grupo de soldados del Ejército de EEUU abordan un avión durante su despliegue en Europa, el 11 de marzo de 2022, en el Aeródromo Hunter Army en Savannah, Georgia
© AP Photo / Stephen B. Morton
El Departamento de Guerra de Estados Unidos planea recortar la participación estadounidense en varios grupos consultivos de la OTAN, informa el diario 'The Washington Post' citando fuentes.
"El Pentágono planea reducir su participación en elementos de la estructura de fuerzas de la OTAN y en una serie de grupos consultivos de la alianza, la señal más reciente del impulso de la Administración Trump para disminuir la presencia militar de EEUU en Europa", señala la publicación.
La medida afectará a unos 200 militares y se traducirá principalmente en una menor implicación del país norteamericano en 30 centros de excelencia de la alianza, dedicados a la formación de las fuerzas de la OTAN en aspectos clave de la conducción de operaciones militares, así como de tareas de inteligencia, revela.
En lugar de una retirada inmediata, el Pentágono prevé no reemplazar al personal a medida que venzan sus nombramientos, un proceso que podría prolongarse durante años, indica el periódico. Al mismo tiempo, la participación de EEUU en las actividades de estos centros no se suspenderá por completo, agrega.
Actualmente, el contingente total de tropas estadounidenses en el continente europeo ronda los 80.000 efectivos.
"Aunque el personal que finalmente será retirado representa una pequeña proporción de las fuerzas que EEUU mantiene en Europa, algunos funcionarios actuales y antiguos advirtieron de que la reducción podría tener un impacto desproporcionado en la alianza, al mermar valiosos conocimientos militares estadounidenses", advierte.
El 9 de enero, el presidente de Estados Unidos reiteró la intención de poner Groenlandia —la isla más grande del mundo— bajo control de EEUU, por las buenas o por las malas. El 17 de enero, Trump amenazó con un arancel del 10% a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia a partir del 1 de febrero, tasa que posteriormente subirá al 25% y permanecerá vigente hasta que se alcance un acuerdo para que EEUU compre la isla.
Estos ocho países habían anunciado previamente el envío de militares a Groenlandia para un ejercicio multinacional, la Operación Resistencia Ártica (Arctic Endurance), que Dinamarca liderará en medio de las reclamaciones de EEUU.
