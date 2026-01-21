https://noticiaslatam.lat/20260121/estados-unidos-reduce-su-presencia-en-las-filas-de-la-otan-reportan-medios-1170583995.html

Estados Unidos reduce su presencia en las filas de la OTAN, reportan medios

Estados Unidos reduce su presencia en las filas de la OTAN, reportan medios

Sputnik Mundo

El Departamento de Guerra de Estados Unidos planea recortar la participación estadounidense en varios grupos consultivos de la OTAN, informa el diario 'The... 21.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-21T16:21+0000

2026-01-21T16:21+0000

2026-01-21T16:33+0000

defensa

eeuu

seguridad

pentágono

🌎 américa

🌍 europa

otan

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/15/1170584899_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2f09276ab9d1cc38786610f851e264da.jpg

"El Pentágono planea reducir su participación en elementos de la estructura de fuerzas de la OTAN y en una serie de grupos consultivos de la alianza, la señal más reciente del impulso de la Administración Trump para disminuir la presencia militar de EEUU en Europa", señala la publicación.La medida afectará a unos 200 militares y se traducirá principalmente en una menor implicación del país norteamericano en 30 centros de excelencia de la alianza, dedicados a la formación de las fuerzas de la OTAN en aspectos clave de la conducción de operaciones militares, así como de tareas de inteligencia, revela.En lugar de una retirada inmediata, el Pentágono prevé no reemplazar al personal a medida que venzan sus nombramientos, un proceso que podría prolongarse durante años, indica el periódico. Al mismo tiempo, la participación de EEUU en las actividades de estos centros no se suspenderá por completo, agrega.Actualmente, el contingente total de tropas estadounidenses en el continente europeo ronda los 80.000 efectivos.El 9 de enero, el presidente de Estados Unidos reiteró la intención de poner Groenlandia —la isla más grande del mundo— bajo control de EEUU, por las buenas o por las malas. El 17 de enero, Trump amenazó con un arancel del 10% a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia a partir del 1 de febrero, tasa que posteriormente subirá al 25% y permanecerá vigente hasta que se alcance un acuerdo para que EEUU compre la isla.Estos ocho países habían anunciado previamente el envío de militares a Groenlandia para un ejercicio multinacional, la Operación Resistencia Ártica (Arctic Endurance), que Dinamarca liderará en medio de las reclamaciones de EEUU.

https://noticiaslatam.lat/20260121/1170581568.html

eeuu

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, seguridad, pentágono, 🌎 américa, 🌍 europa, otan, donald trump