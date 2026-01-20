https://noticiaslatam.lat/20260120/los-estadounidenses-son-quienes-pagan-por-los-aranceles-de-la-casa-blanca-de-acuerdo-con-un-estudio-1170522296.html

Los estadounidenses son quienes pagan por los aranceles de la Casa Blanca, de acuerdo con un estudio

20.01.2026

El estudio, publicado por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un centro de investigación con sede en Alemania, señala que los gravámenes estadounidenses han funcionado en la práctica como un impuesto al consumo interno, cuyos efectos recaen principalmente en importadores y consumidores de Estados Unidos.Tras analizar cerca de cuatro billones de dólares en envíos comerciales realizados entre enero de 2024 y noviembre de 2025, los investigadores concluyeron que los exportadores extranjeros absorbieron apenas alrededor del 4% del impacto de los aumentos arancelarios, mientras que el 96% restante fue asumido por empresas y consumidores estadounidenses.Julian Hinz, profesor de economía de la Universidad de Bielefeld y coautor del informe, afirmó que los aproximadamente 200.000 millones de dólares adicionales recaudados en ingresos arancelarios durante el último año "fueron pagados casi exclusivamente por estadounidenses", y advirtió que este efecto podría reflejarse con mayor fuerza en la inflación en el mediano plazo.El análisis coincide con estudios previos del Laboratorio de Presupuesto de Yale y de economistas de la Escuela de Negocios de Harvard, que concluyen que solo una fracción menor de los costos arancelarios ha sido absorbida por los productores extranjeros, mientras que la mayor parte se ha trasladado al mercado interno.Aunque la inflación estadounidense se ha mantenido relativamente moderada, los expertos refirieron que las afectaciones de los gravámenes suelen manifestarse de forma gradual, ya sea mediante precios más altos, reducción de márgenes empresariales o mayores costos para importadores y minoristas.El informe también destaca que las tarifas arancelarias han tenido un efecto significativo en los volúmenes comerciales, ya que algunos exportadores han optado por reducir sus envíos a Estados Unidos en lugar de disminuir precios, ante el impacto que los gravámenes tienen sobre sus márgenes de ganancia.Los investigadores señalan que quién asume el costo de los aranceles podría cambiar con el tiempo, a medida que las empresas del país norteamericano encuentren nuevos proveedores y aumente la competencia internacional. Sin embargo, por ahora, el peso principal de la política arancelaria sigue recayendo en la economía de la nación.

