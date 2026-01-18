https://noticiaslatam.lat/20260118/la-apuesta-de-trump-por-groenlandia-como-podria-pasar-a-la-historia-junto-a-polk-y-mckinley-1170483949.html

La apuesta de Trump por Groenlandia: cómo podría pasar a la historia junto a Polk y McKinley

El impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por adquirir Groenlandia puede verse más allá de la geopolítica. 18.01.2026, Sputnik Mundo

De concretarse, lo colocaría en la historia como uno de los grandes expansionistas territoriales del país, a la altura de los presidentes que redefinieron el mapa estadounidense.Entre ellos destacan: Polk y McKinley ampliaron significativamente las fronteras estadounidenses. En particular, McKinley supervisó la última gran ola de expansión territorial de EEUU, consolidando su presencia en América Latina y el Caribe. Trump, por su parte, busca una solución respecto a Groenlandia —un territorio de 2,1 millones de km²— en función de intereses estratégicos y geopolíticos de largo alcance. De lograrse su incorporación, Estados Unidos se convertiría en el segundo país más grande del mundo por superficie, superando a Canadá. 👉 Groenlandia no es solo 'hielo y pingüinos'. Representa: 🟠 A diferencia de McKinley, que incorporó principalmente territorios insulares, Trump podría añadir un fragmento continental completo. Sería el mayor acuerdo territorial desde la compra de Alaska en 1867 y una continuación moderna de la tradición expansionista de Estados Unidos.

