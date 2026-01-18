https://noticiaslatam.lat/20260118/rusia-asesta-golpes-contra-instalaciones-de-montaje-de-drones-de-ucrania-en-la-ultima-jornada-de-1170482835.html
Rusia asesta golpes contra instalaciones de montaje de drones de Ucrania en la última jornada de combates
18.01.2026
Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra talleres de montaje de drones de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.210 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con el reporte, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 175 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra talleres de montaje de drones, instalaciones energéticas e infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las FFAA rusas alcanzaron un obús M777, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado Stryker, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un obús Krab polaco y una estación radar RADA de producción israelí.
La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 9 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 220 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 109.778 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.192 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.642 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.662 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.152 vehículos militares especiales.
