Rusia asesta golpes contra instalaciones de montaje de drones de Ucrania en la última jornada de combates

Rusia asesta golpes contra instalaciones de montaje de drones de Ucrania en la última jornada de combates

Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra talleres de montaje de drones de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el... 18.01.2026, Sputnik Mundo

De acuerdo con el reporte, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 135 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 175 militares.Las FFAA rusas alcanzaron un obús M777, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado Stryker, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un obús Krab polaco y una estación radar RADA de producción israelí.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 9 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 220 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

