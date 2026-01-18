https://noticiaslatam.lat/20260118/el-gobierno-de-paz-perfila-el-restablecimiento-de-las-relaciones-diplomaticas-entre-bolivia-y-chile-1170473076.html

El Gobierno de Paz perfila el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile

El Gobierno de Paz perfila el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile

Ambos cancilleres abordaron varios puntos de una agenda política y económica que continuará su desarrollo con el inminente Gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo. El presidente Rodrigo Paz se esfuerza en consolidar un vínculo con la nación vecina para dejar atrás antiguos enfrentamientos, aunque sin renunciar al reclamo de Bolivia por su acceso soberano al océano, arrebatado en la Guerra del Pacífico (1879-1883).Desde esta guerra, que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú, nunca se pudieron restablecer las relaciones en su totalidad. Desde 1978 estas naciones no han intercambiado misiones diplomáticas, situación que el Gobierno boliviano quiere resolver en este 2026.La magnitud de los anuncios no fue lo central de la visita del canciller boliviano. La determinación demostrada por el Gobierno de Paz para restablecer a plenitud las relaciones marcó la importancia de este inusitado encuentro.Mediante un comunicado, la Cancillería boliviana sostuvo que la reunión en Santiago "sienta las bases para profundizar la colaboración económica, turística y fronteriza".Entre los principales avances, se destacó "la modernización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 22), que ahora incorpora capítulos sobre 'Comercio y Género' y apoyo a 'MiPymes y Cooperativas', junto con la ampliación del programa de desgravación arancelaria. También se firmó un convenio para impulsar el turismo bilateral, fomentando la promoción y desarrollo de la actividad en ambos países", según el Gobierno boliviano.Asimismo, "en materia de conectividad aérea, Bolivia y Chile acordaron avanzar hacia una mayor apertura de los cielos mediante la flexibilización del Acuerdo de Servicios Aéreos", junto a otras medidas que "facilitarán el intercambio comercial y turístico", destacó.La Cancillería boliviana informó que las conversaciones "también abordaron la integración fronteriza y la gestión de recursos hídricos. Además, "se reactivó la Comisión Demarcadora Chile-Bolivia, tras tres décadas de inactividad, para asegurar la continuidad de los trabajos en los hitos fronterizos del sector Colchane-Pisiga", entre otros puntos tratados.Aramayo aseguró que no queda de lado el reclamo de Bolivia por un acceso soberano al océano Pacífico. Pero consideró que en esta etapa es importante recuperar la armonía y normalidad en las relaciones, para a mediano o largo plazo debatir el tema del mar en un nuevo escenario bilateral.Un tablero regional inestablePara el analista chileno Alfonso Ossandón, la visita de Aramayo a Chile "debe leerse menos como un gesto protocolar y más como un movimiento preventivo en un tablero regional que está cambiando rápidamente". Evaluó que en este contexto, Bolivia y Chile tienen "vínculos estructurales con EEUU. Ahora están reordenando agendas para evitar escenarios de confrontación abierta o desestabilización (con la nación del norte), como los que hoy se observan en Venezuela con el petróleo".En este aspecto, "el énfasis del canciller Aramayo en el diálogo, la democracia, la cooperación contra el crimen organizado y la seguridad jurídica no es casual: apunta a cerrar espacios a salidas violentas o coercitivas y a mantener el control estatal y político de los procesos en curso".Ossandón destacó que cuando Chile y Bolivia hablan de enfrentar al crimen organizado "no solo hablan de narcotráfico, sino de algo más amplio: las economías ilegales y los actores no estatales suelen avanzar cuando los Estados no coordinan. En un escenario de disputa por recursos estratégicos, esos vacíos pueden convertirse en excusas para mayores niveles de intervención externa".El contrabando es uno de los problemas que une a ambas naciones, que comparten 861 kilómetros de frontera.El analista resumió: "La visita busca anticipar escenarios, dejar canales institucionales abiertos frente al cambio político en Chile y posicionar a Bolivia como un actor que dialoga, pero que entiende que la soberanía hoy se defiende también con diplomacia activa, coordinación regional y realismo geopolítico", aunque por el posicionamiento que mostraron ambas naciones "no soy optimista si todo eso va en beneficio de lo que se entiende como pueblo", advirtió.Una historia de impasesEntrevistada por Sputnik, la analista internacional Patricia Guzmán resaltó que "lógicamente, es importante tener relaciones bilaterales con cualquier país fronterizo. Lamentablemente, con Chile hemos tenido impases históricos". Recordó que durante los Gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025) se encaró una demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya por la salida al mar de Bolivia.El tribunal asestó un duro revés a la diplomacia del MAS, al determinar que Chile no estaba obligado a negociar sus límites territoriales con Bolivia.A la misma instancia se llevó una demanda por las aguas del Silala, un río cuyo caudal en territorio boliviano y que más de 100 años atrás fue desviado para el aprovechamiento de poblaciones chilenas. En este caso, la justicia internacional determinó que ambas naciones podían compartir y gozar del recurso hídrico."En todos estos años, pese a la ruptura diplomática, sí ha habido relaciones consulares. Nuestros consulados han seguido funcionando en Chile, donde tenemos mucho flujo migratorio de bolivianos, y también tenemos mucho comercio", dijo la analista boliviana.Guzmán mostró cautela sobre el vínculo que mantendrá Paz con el entrante Gobierno de Kast, quien durante su campaña había garantizado implementar un "corredor humanitario" para expulsar a inmigrantes ilegales, muchos de los cuales provendrían de Bolivia."Habrá que ver cuál es la política internacional del nuevo presidente de Chile. En sus declaraciones en campaña ha sido muy enfático con el tema migratorio", consideró la analista.En el caso de Kast y Paz, señaló que se requiere ver las ventajas de sus coincidencias ideológicas: "Recordemos que Paz es un camaleón político. Llegó al Gobierno como alguien no tan de derecha, pero terminó ejecutando políticas totalmente de derecha, como el acercamiento en el área internacional con EEUU e Israel".

