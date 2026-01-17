https://noticiaslatam.lat/20260117/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1300-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates--1170459144.html
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada de combates
El Ejército ruso liberó las localidades de Privolie, en la república popular de Donetsk, y Priluki, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la... 17.01.2026, Sputnik Mundo
De acuerdo con el reporte, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 440 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 210 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, dos misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 214 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
El Ejército ruso liberó las localidades de Privolie, en la república popular de Donetsk, y Priluki, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.305 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con el reporte, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 440 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 210 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas y de infraestructura de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de montaje, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 167 zonas", señalan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, dos misiles guiados de largo alcance Neptun y derribó 214 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 109.558 drones, 645 sistemas de misiles antiaéreos, 27.170 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.642 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.634 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.076 vehículos militares especiales.
