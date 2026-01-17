https://noticiaslatam.lat/20260117/pese-a-la-ausencia-de-lula-en-la-firma-del-mercosur-brasil-es-el-gran-protagonista-dice-analista-1170444558.html

Pese a la ausencia de Lula en la firma del Mercosur, "Brasil es el gran protagonista", dice analista

Pese a la ausencia de Lula en la firma del Mercosur, "Brasil es el gran protagonista", dice analista

Sputnik Mundo

La ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea "golpea" a la ceremonia y la foto final de la...

Cuando parecía que la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea significaba un momento de paz y consensos en la interna del Mercosur, la ausencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el acto de firma en la ciudad de Asunción, vuelve a traer a colación los problemas internos del bloque comercial fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.Horas antes de la firma pactada para el mediodía del 17 de enero en la sala de teatro del Banco Central de Paraguay, el mandatario brasileño hizo saber que no concurriría al acto. Según indicaron funcionarios diplomáticos brasileños a CNN Brasil, la negativa de Lula a viajar obedece a que, originalmente, el acto incluiría solamente a los cancilleres del bloque y no a los presidentes, algo modificado días atrás por el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien ostenta actualmente la presidencia pro tempore del Mercosur.Sin embargo, que Lula no concurriera al evento fue interpretado en la interna del bloque como el reflejo de la falta de sintonía de Lula con el presidente argentino, Javier Milei. Si bien los presidentes se habían saludado de manera fría en la última cumbre del Mercosur realizada en diciembre en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, algunos gestos del líder argentino habrían ahondado la brecha luego del secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EEUU el 3 de enero.Además de compartir en redes sociales imágenes hechas con inteligencia artificial en las que colocaba a Lula abrazando a Maduro, Milei dijo en una reciente entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer que no tenía "nada que hablar con Lula" sobre la cuestión venezolana. Como respuesta, Lula dispuso que Brasil dejara de representar diplomáticamente a Argentina en Venezuela, una tarea que había asumido en 2024 tras un diferendo diplomático entre Caracas y Buenos Aires.En diálogo con Sputnik, el analista internacional paraguayo Mario Paz Castaing consideró que la ausencia de Lula en la ceremonia "no es sorpresiva" en tanto hay "un enfriamiento casi muy obvio de las relaciones entre Milei y Lula". A los hechos recientes, el experto sumó los gestos no amistosos que ambos presidentes dieron en cumbres anteriores, visitando a líderes opositores como Cristina Fernández de Kirchner o Jair Bolsonaro, respectivamente.Además, Lula se encargó de manifestar su apoyo al documento que finalmente se firmará, a través de un artículo editorial firmado por el mandatario y publicado en varios medios de la región. "En un contexto de creciente proteccionismo y unilateralismo, este acuerdo demuestra que es posible una gobernanza mundial más activa, representativa, inclusiva y justa", escribió.El mandatario brasileño también recibió, 24 horas antes de la firma y en Rio de Janeiro, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al titular del Consejo Europeo, Antonio Costa. En conferencia de prensa luego del encuentro, Lula celebró que el Mercosur y la UE "harán historia al crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo" y volvió a destacar que "se trata de una asociación basada en el multilateralismo".Una fotografía "golpeada"De todos modos, el analista reconoció que la ausencia del líder brasileño dejará una mancha en el evento, ya que "la foto oficial va a quedar un poco golpeada" por la falta de Lula. Sí estarán, según está previsto, los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, de Uruguay, Yamandú Orsi, el propio Milei, además los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Raúl Mulino.Para Paz Castaing, que las diferencias internas en el Mercosur queden tan expuestas pueden tener incidencia en la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales, un objetivo en el que el bloque sudamericano está cada vez más interesado.En ese sentido, el experto enfatizó la necesidad de "no mezclar las ideas políticas con las prácticas comerciales" y que los Gobiernos del Mercosur tengan presente que "las relaciones internacionales no son por afinidad política o amistad, sino por intereses convergentes y permanentes".El experto confió en que las diferencias cada vez más notorias entre los Gobiernos de Argentina y Brasil no se trasladen a los equipos técnicos que aún deben acordar la forma en que se implementará el acuerdo con la Unión Europea. "Lo importante es que los gestos, los egoísmos y las vanidades, que son el alimento común de la política, no erosionen los intereses que están pactados y los que se vayan a pactar en el futuro", complementó.Lula, el "timonel" del acuerdo Mercosur-UEA pesar de su anunciada ausencia en la firma del acuerdo, Lula logró no perder relevancia en las horas previas a la rúbrica. Durante su encuentro con Lula, Von der Leyen no solo valoró el impacto del acuerdo, sino que destacó especialmente que "el liderazgo político, el compromiso personal y la pasión que el señor (por Lula) mostró en las últimas semanas y meses son realmente enormes" y agradeció al presidente brasileño "su direccionamiento durante las negociaciones".Paz Castaing destacó cómo Lula logró "estar presente sin estar presente" en la firma del acuerdo, cumpliendo en Rio de Janeiro "una suerte de mini cumbre" con las autoridades europeas. "Lula es muy hábil y los dirigentes europeos saben que Brasil es muy importante", comentó.También consultado por Sputnik, el politólogo y analista Luis Fretes Carreras remarcó que el presidente brasileño "es el verdadero líder y el gran articulador de este acuerdo, el más grande que se conozca entre dos bloques".El analista destacó que Brasil tiene "un liderazgo histórico en la región y en el Mercosur" como consecuencia no solo de su tamaño, sino también "por la sofisticación de su mercado y su importancia geopolítica", en contraposición con países con "posiciones más irregulares como Argentina o Paraguay".En ese sentido, el politólogo elogió que Brasil mantenga el respaldo a este tipo de acuerdos cuando Argentina y Paraguay, por ejemplo, "se han desviado de la posición tradicional de la región en favor del multilateralismo", acercándose más a posiciones marcadas por EEUU.

