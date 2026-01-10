https://noticiaslatam.lat/20260110/la-intervencion-de-eeuu-en-venezuela-acelerara-el-desacoplamiento-mundial-con-washington-dice-1170242547.html

La intervención de EEUU en Venezuela acelerará "el desacoplamiento mundial con Washington", dice experto

La intervención de EEUU en Venezuela acelerará "el desacoplamiento mundial con Washington", dice experto

10.01.2026

En los últimos meses, la comunidad internacional ha observado distintas acciones emprendidas por Estados Unidos que, denuncian, han sobrepasado el derecho internacional. La más controversial ocurrió el pasado 3 de enero con el operativo en Venezuela para secuestrar a su presidente, Nicolás Maduro.Los Gobiernos de México, Brasil, Colombia y Chile emitieron un comunicado —firmado también por España— en el que califican la invasión a Venezuela como un "precedente sumamente peligroso" para la paz regional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido uno de los críticos más duros de las acciones estadounidenses, denunciando que los bombardeos en zonas civiles de Caracas no solo violan la soberanía venezolana, sino que amenazan con desestabilizar a todo el continente. Ante estos hechos, ha exigido una reunión urgente de la OEA y la ONU para frenar lo que dijo era un "comportamiento imperialista" por parte de EEUU.Desde Brasilia, el presidente Lula da Silva ha trazado una "línea roja" inaceptable, señalando que el secuestro de un mandatario en funciones despoja a la región de sus garantías básicas de seguridad. Esta postura es compartida por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la autodeterminación de los pueblos y ha criticado la ineficacia de los organismos multilaterales para prevenir esta incursión. Para estos líderes, la acción de Washington no es un acto de liberación, sino una exhibición de fuerza que obliga a la región a cerrar filas contra futuras intervenciones en sus propios territorios.En Europa, el presidente Pedro Sánchez declaró que "no se puede reconocer una intervención que viola el derecho internacional" y la política más popular de Francia, Marine Le Pen, calificó de manera similar la acción como una violación intolerable a la soberanía de los Estados, enfatizando que este principio es "sagrado" independientemente de quien esté gobernando.Por su parte, China y Rusia han liderado la ofensiva diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU, tildando la operación de "acto hegemónico" y "catástrofe universal". La Cancillería china dijo estar "profundamente conmocionada" por las imágenes de Maduro bajo custodia federal en Nueva York, denunciando que tales acciones amenazan directamente la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. La idea de que "nadie está a salvo" si no se alinea estrictamente con los intereses de la Casa Blanca ha calado hondo alrededor del mundo, acelerando la búsqueda de una autonomía incluso en países como Dinamarca, miembro de la OTAN, luego de que el propio presidente Donald Trump reiterara esta última semana que EEUU debía quedarse con Groenlandia por "razones de seguridad nacional", ya sea por las buenas o las malas.Mandatarios de países del sur global han denunciado que este lenguaje remite a las épocas más oscuras de la época colonial, con los recursos naturales —en este caso el petróleo venezolano, que el Gobierno estadounidense ha admitido está en el centro de su interés por Venezuela— convertidos en el verdadero botín detrás de la retórica sobre seguridad regional y presunto combate el narcotráfico.Desacoplamiento imparableLas acciones estadounidenses, con ecos en la región a numerosas instancias de desestabilización contra Gobiernos populares durante la Guerra Fría, "va a acelerar el desacoplamiento mundial con Washington", aseguró a Sputnik José Luis Romano, internacionalista egresado de la UDELAR, quien opinó que el daño en la confianza global hacia EEUU es ya "irreparable". "Sumado a los aranceles, no hay razones para confiar o querer asociarse con EEUU. Hasta la propia Europa, que generalmente nunca quiere enojar a la Casa Blanca y arriesgar perder su paraguas de seguridad que obtiene prácticamente gratis, se está dando cuenta", ahondó.En ese sentido, Romano señaló que los mandatarios y dirigentes políticos que hoy condenan la acción no solo lo hacen por solidaridad con Venezuela, sino por la comprensión de que el desacoplamiento de Washington es ahora una necesidad estratégica de supervivencia. México debe buscar un "desacoplamiento con EEUU"El historiador Harim Gutiérrez, egresado de la UNAM y el Colegio de México coincidió con dicho análisis, sin embargo, advirtió que este alejamiento —basado en la desconfianza que genera EEUU— tiene algunos fuertes obstáculos, como la necesidad económica."Países geográficamente más alejados de EEUU, como los europeos o asiáticos, ya venían dando señales de buscar diversificar sus relaciones e incluso vecinos como Canadá, con el propio [primer ministro Mark] Carney diciendo que ya no existe la relación especial con Washington", afirmó en diálogo con este medio.Sin embargo, precisó que México, posicionado como el principal socio comercial de EEUU, deberá mantener las respuestas matizadas a las "calumnias" lanzadas desde Washington y su defensa de la soberanía con el fin de procurar que la exportación de bienes no se detenga, advirtiendo que sus autoridades no pueden perder tiempo en repensar completamente su estrategia económica e industrial."La presidenta Claudia Sheinbaum deberá buscar la manera de plantarse fuerte contra el intervencionismo de Washington, incluso a riesgo de que esto provoque represalias. Es urgente planear un desacoplamiento con EEUU, que probó no ser es un socio confiable, y cortar la dependencia con un actor global que estará cada vez más aislado", concluyó.

