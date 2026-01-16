https://noticiaslatam.lat/20260116/rusia-libera-5-localidades-y-abate-a-mas-de-8690-soldados-ucranianos-en-una-semana-de-combates-1170436262.html

Rusia libera 5 localidades y abate a más de 8.690 soldados ucranianos en una semana de combates

El Ejército ruso liberó 5 localidades en varias regiones en la última semana de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa ruso... 16.01.2026, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

El Ejército de Rusia liberó las localidades de Komarovka, en la región de Sumi, Zakótnoye, en la república popular de Donetsk, Zhovtnióvoye, Belogorie y Novoboikóvskoye, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.835 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.340 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.140 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.665 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 370 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.345 militares.Las tropas rusas realizaron un ataque masivo y 6 ataques combinados contra empresas de la industria militar, instalaciones energéticas, infraestructuras de transporte y portuarias de Ucrania, depósitos de combustible, aeródromos militares, talleres de producción, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, destacan desde el organismo castrense.Las FFAA de Rusia alcanzaron un lanzador del sistema Himars estadounidense y una unidad del sistema Vampire de la producción checa.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 31 bombas con kits de guiado y planeo, 21 proyectiles del sistema Himars, 3 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.138 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

