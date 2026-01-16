https://noticiaslatam.lat/20260116/rusia-libera-5-localidades-y-abate-a-mas-de-8690-soldados-ucranianos-en-una-semana-de-combates-1170436262.html
Rusia libera 5 localidades y abate a más de 8.690 soldados ucranianos en una semana de combates
2026-01-16T17:37+0000
El Ejército de Rusia liberó las localidades de Komarovka, en la región de Sumi, Zakótnoye, en la república popular de Donetsk, Zhovtnióvoye, Belogorie y Novoboikóvskoye, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.835 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.340 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.140 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.665 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 370 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.345 militares.Las tropas rusas realizaron un ataque masivo y 6 ataques combinados contra empresas de la industria militar, instalaciones energéticas, infraestructuras de transporte y portuarias de Ucrania, depósitos de combustible, aeródromos militares, talleres de producción, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, destacan desde el organismo castrense.Las FFAA de Rusia alcanzaron un lanzador del sistema Himars estadounidense y una unidad del sistema Vampire de la producción checa.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 31 bombas con kits de guiado y planeo, 21 proyectiles del sistema Himars, 3 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.138 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
El Ejército ruso liberó 5 localidades en varias regiones en la última semana de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 8.695 soldados en los últimos 7 días de combates.
El Ejército de Rusia liberó las localidades de Komarovka, en la región de Sumi, Zakótnoye, en la república popular de Donetsk, Zhovtnióvoye, Belogorie y Novoboikóvskoye, en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.835 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.340 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.140 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.665 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 370 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.345 militares.
Las tropas rusas realizaron un ataque masivo y 6 ataques combinados contra empresas de la industria militar, instalaciones energéticas, infraestructuras de transporte y portuarias de Ucrania, depósitos de combustible, aeródromos militares, talleres de producción, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, destacan desde el organismo castrense.
Las FFAA de Rusia alcanzaron un lanzador del sistema Himars estadounidense y una unidad del sistema Vampire de la producción checa.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 31 bombas con kits de guiado y planeo, 21 proyectiles del sistema Himars, 3 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.138 drones.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 109.344 drones, 645 sistemas de misiles antiaéreos, 27.154 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.642 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.613 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.993 vehículos militares especiales.
