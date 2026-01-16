Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260116/bolivia-rompio-el-record-de-conflictos-registrados-en-2025-segun-la-defensoria-del-pueblo-1170407456.html
Bolivia rompió el récord de conflictos registrados en 2025, según la Defensoría del Pueblo
Bolivia rompió el récord de conflictos registrados en 2025, según la Defensoría del Pueblo
Sputnik Mundo
La Defensoría del Pueblo registró 841 conflictos a lo largo de todo el 2025 en Bolivia, lo que posicionó al país andino como el más conflictivo de la región... 16.01.2026
Según el reporte, los trimestres con la mayor incidencia fueron el primero, con 201 pugnas, y el segundo, con 267. En el tercer trimestre se tuvo registro de 186 conflictos, mientras que en el cuarto hubo 187.Las demandas de la población en la mayoría de los casos se concentraron en el campo económico, precisa la nota.De acuerdo con el jefe de la Unidad de Diálogo y Cultura de la Paz de la Defensoría, César Rojas, el promedio anual de conflictos en el país es de 362. Sobre el número de controversias por trimestre, el funcionario observó que, durante la gestión de Luis Arce, la crisis económica propició el incremento del nivel de conflictividad. En cambio, dijo que con el nuevo Gobierno, se ha visto "un ligero decremento". Al señalar que "los países considerados como los más conflictivos son aquellos que tienen conflictos anuales por encima de los 300", Rojas remarcó que Bolivia se mantiene como "el país más conflictivo de América Latina".Por lo anterior, el funcionario concluyó que los conflictos en Bolivia pasaron de ser hechos irregulares a convertirse en la normalidad. Tras los primeros dos meses del Gobierno de Rodrigo Paz, el país andino registra más de 50 bloqueos carreteros en rechazo al decreto 5503, que eliminó la subvención a los combustibles.
bolivia
bolivia
bolivia

Bolivia rompió el récord de conflictos registrados en 2025, según la Defensoría del Pueblo

06:39 GMT 16.01.2026
© AP Photo / Freddy BarraganIntegrantes de la Unión de Trabajadores Bolivianos marcahn en protesta al decreto 5503, que eliminó la subvención a los combustibles (archivo)
Integrantes de la Unión de Trabajadores Bolivianos marcahn en protesta al decreto 5503, que eliminó la subvención a los combustibles (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Freddy Barragan
La Defensoría del Pueblo registró 841 conflictos a lo largo de todo el 2025 en Bolivia, lo que posicionó al país andino como el más conflictivo de la región, según informó el diario 'El Deber'.
Según el reporte, los trimestres con la mayor incidencia fueron el primero, con 201 pugnas, y el segundo, con 267. En el tercer trimestre se tuvo registro de 186 conflictos, mientras que en el cuarto hubo 187.
Las demandas de la población en la mayoría de los casos se concentraron en el campo económico, precisa la nota.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Diálogo y Cultura de la Paz de la Defensoría, César Rojas, el promedio anual de conflictos en el país es de 362.

"Esto significa que prácticamente cada día en algún punto del país se está produciendo algún conflicto. Y en este patrón venimos hace 50 años de manera recurrente", aseguró.

Protestas en Bolivia contra el retiro del subsidio al combustible - Sputnik Mundo, 1920, 10.01.2026
América Latina
¿Breve "luna de miel" en Bolivia?: Paz cumple dos meses de Gobierno en medio de protestas
10 de enero, 06:11 GMT
Sobre el número de controversias por trimestre, el funcionario observó que, durante la gestión de Luis Arce, la crisis económica propició el incremento del nivel de conflictividad. En cambio, dijo que con el nuevo Gobierno, se ha visto "un ligero decremento".
Al señalar que "los países considerados como los más conflictivos son aquellos que tienen conflictos anuales por encima de los 300", Rojas remarcó que Bolivia se mantiene como "el país más conflictivo de América Latina".
Por lo anterior, el funcionario concluyó que los conflictos en Bolivia pasaron de ser hechos irregulares a convertirse en la normalidad. Tras los primeros dos meses del Gobierno de Rodrigo Paz, el país andino registra más de 50 bloqueos carreteros en rechazo al decreto 5503, que eliminó la subvención a los combustibles.
