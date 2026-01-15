https://noticiaslatam.lat/20260115/rusia-derriba-265-drones-y-abate-a-mas-de-1300-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1170393692.html

Rusia derriba 265 drones y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada de combates

Las FFAA de Rusia derribaron 265 drones ucranianos y asestaron golpes contra las instalaciones energéticas de Ucrania en la última jornada de la operación... 15.01.2026, Sputnik Mundo

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 240 militares.Las FFAA de Rusia alcanzaron 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113, una estación radar AN/TPQ-50 y un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 265 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

