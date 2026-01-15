Rusia derriba 265 drones y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia derribaron 265 drones ucranianos y asestaron golpes contra las instalaciones energéticas de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.310 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 240 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas y de infraestructura de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento de drones, así como puestos de mando y puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 162 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las FFAA de Rusia alcanzaron 2 vehículos blindados de transporte de tropas М113, una estación radar AN/TPQ-50 y un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 265 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 109.190 drones, 645 sistemas de misiles antiaéreos, 27.140 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.641 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.596 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.877 vehículos militares especiales.
