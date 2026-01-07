https://noticiaslatam.lat/20260107/seis-de-cada-10-mexicanos-tiene-problemas-con-sus-finanzas-al-iniciar-el-ano-segun-estudio-1170155043.html

Seis de cada 10 mexicanos tiene problemas con sus finanzas al iniciar el año, según estudio



De acuerdo con La Jornada, el director general, Pablo Levy, detalló que esta problemática se da porque se gastaron todo el aguinaldo, recibieron menos de lo esperado o, sencillamente, no tuvieron esta prestación.Según el estudio, el 41% de los mexicanos cree que gastó más de lo que debía durante diciembre, mientras que el 24% considera que la inflación afectó su presupuesto. El 19% reconoció que sus problemas financieros responden a una combinación entre compras excesivas y encarecimiento de productos.Estos factores, sumado a los gastos que arrastraron desde El Buen Fin (jornada de promociones especiales realizado a mediados de noviembre en México) agravaron la situación económica. Al menos, el 16% de los encuestados reconoció que ya arrastraba deudas.A este contexto de gasto mal administrado, se suma el factor del incremento de precios que se registra a principios del año, lo que hace provoca que "una parte relevante de la población perciba que su dinero rinde menos al iniciar el año y enfrenta la cuesta de enero con menor margen financiero".La encuesta revela que solo el 38% de los mexicanos hizo un plan de gastos para las fiestas de fin de año, en contraste con el 32% que no realizó ninguno y simplemente gastó conforme lo fue necesitando.El 20% realizó un plan, pero no lo siguió, y el 10% afirmó que solicitó financiamiento para hacer frente a los gastos decembrinos.En este contexto, uno de cada cuatro encuestados estima que la llamada cuesta de enero se extenderá hasta febrero o marzo."La presión económica no desaparece de inmediato. El 49% de los encuestados consideró que sus dificultades financieras se concentran únicamente en enero, pero uno de cada cuatro anticipó que se extenderán hasta febrero o incluso marzo, lo que sugiere que los efectos del consumo decembrino y del entorno de precios elevados siguen teniendo repercusiones en los primeros meses del año", explicó Pablo Levy.

