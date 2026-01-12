https://noticiaslatam.lat/20260112/cae-mas-de-4-la-llegada-de-turistas-mexicanos-por-via-aerea-a-eeuu-1170287445.html

Cae más de 4% la llegada de turistas mexicanos por vía aérea a EEUU

Los viajes que realizan los mexicanos a Estados Unidos disminuyeron un 4,3% durante noviembre, un mes históricamente con alta afluencia, de acuerdo con cifras... 12.01.2026, Sputnik Mundo

Según las cifras difundidas por el diario local Milenio, un total de 477.453 connacionales viajaron por aire hacia EEUU durante el penúltimo mes del 2025, lo que representa una baja del 4,3% en comparación con los 498.972 que viajaron el año anterior.De acuerdo con la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), noviembre suele ser uno de los meses con mayor afluencia de mexicanos hacia suelo estadounidense, ya sea por vacaciones, para visitar a familiares o para atender negocios o inversiones que tienen en dicho territorio.Las ciudades que registran la mayor entrada de mexicanos son Dallas, Houston, Los Ángeles, Chicago y Atlanta, acorde con cifras oficiales de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).Una baja generalizadaLos mismos datos de la ITA señalan que, durante el año pasado, se mantuvo la tendencia a la baja de viajes de mexicanos hacia Estados Unidos. Según la dependencia estadounidense, 5.341.000 mexicanos entraron a su territorio entre enero y noviembre, lo que significó una caída anual del 3,4%.Además de la baja en los viajes de mexicanos hacia EEUU, también se reporta en los viajes internacionales, según datos oficiales de Washington.Entre enero y septiembre de 2025, la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO, por sus siglas en inglés) reportó el ingreso de 51,17 millones de turistas internacionales, lo que representó una caída del 5,3% en comparación con el mismo período del año anterior.Tan solo durante el mes de septiembre, los ingresos internacionales descendieron 10%, acorde con datos de la NTTO.Algunas empresas del ramo consideran que esta baja responde a una diversificación de los destinos turísticos, pero también a las nuevas políticas migratorias implementadas en EEUU, como la revisión del historial de redes sociales.

