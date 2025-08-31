Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250831/este-es-el-mayor-riesgo-para-eeuu-al-anadir-una-nueva-tarifa-a-las-visas-1165943851.html
Este es el mayor riesgo para EEUU al añadir una nueva tarifa a las visas
Este es el mayor riesgo para EEUU al añadir una nueva tarifa a las visas
Sputnik Mundo
Las medidas migratorias impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos podrían revertirse en contra del país, golpeando uno de los sectores que generan más... 31.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-31T12:14+0000
2025-08-31T12:14+0000
internacional
eeuu
turismo
reuters
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1f/1165951667_18:10:1024:576_1920x0_80_0_0_c8090d0fd3dc4869e9968ac2bb9e3a41.jpg
A pesar de que este año se esperaba un incremento en la cantidad de turistas que llegan a suelo estadounidense, al grado de volver a los niveles registrados antes de la pandemia de COVID-19, las cifras oficiales señalan una disminución de los viajes internacionales.Especialistas del sector advierten que medidas como el nuevo impuesto de 250 dólares a las visas (conocido como Visa Integrity Fee) solo afectarán aún más al turismo.De acuerdo con el propio Gobierno de EEUU, en julio, la cantidad de viajeros internacionales que llegan al país mantuvo por quinto mes consecutivo una tendencia a la baja, con 19,2 millones de turistas, lo que representa una disminución del 3,1%, comparado con el mismo período del año anterior.Estos resultados ponen en duda que se puedan superar los 79,4 millones de viajeros que entraban anualmente al país previo a 2020, ya que el nuevo impuesto aprobado (el cual elevará el costo total promedio de las visas a 442 dólares) entrará en vigor en octubre, lo que podría afectar aún más las llegadas internacionales.El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que los gastos de los turistas en Estados Unidos serán de 169.000 millones de dólares para 2025, menor a los 181.000 millones de dólares que se acumularon durante el año anterior.Por su parte, la consultora Oxford Economics estima que, para el cierre del año, la llegada de viajeros internacionales bajará un 3%, cuando se esperaba un aumento del 10% a principios de 2025.Para medios como Reuters, los nuevos impuestos a las visas, sumado a las nuevas políticas migratorias, han mermado el atractivo de EEUU como destino turístico, incluso cuando será sede de eventos deportivos masivos como la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, a realizarse en 2028.Pese a ello, el Gobierno de EEUU sigue impulsando medidas como garantías especiales de 15.000 dólares para visas de turistas y empresariales, como una manera de evitar que los viajeros se queden más tiempo del que fueron autorizados. Este programa piloto se aplicará, al menos, durante todo un año.Aunque, de manera global, la cifra de arribos internacionales a EEUU mantiene una tendencia a la baja, los viajeros que llegan desde el centro y sur del continente americano muestran un ligero incremento.En lo que va del año, los turistas que llegan desde México aumentaron 14%, los de Argentina un 20% y los de Brasil un 4,6%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Viajes y Turismo.
https://noticiaslatam.lat/20250828/en-eeuu-hay-mas-tiroteos-que-dias-en-el-ano-cuales-han-sido-las-peores-masacres-1165860523.html
https://noticiaslatam.lat/20250830/1165915378.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1f/1165951667_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_1f538d885d1268dd5763e5e451e2468d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, turismo, reuters, sociedad
eeuu, turismo, reuters, sociedad

Este es el mayor riesgo para EEUU al añadir una nueva tarifa a las visas

12:14 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Fernando VergaraUn hombre espera en la fila para ingresar a la embajada de EEUU en Bogotá, Colombia, el 31 de enero, 2025
Un hombre espera en la fila para ingresar a la embajada de EEUU en Bogotá, Colombia, el 31 de enero, 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Síguenos en
Las medidas migratorias impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos podrían revertirse en contra del país, golpeando uno de los sectores que generan más ingresos: el turismo.
A pesar de que este año se esperaba un incremento en la cantidad de turistas que llegan a suelo estadounidense, al grado de volver a los niveles registrados antes de la pandemia de COVID-19, las cifras oficiales señalan una disminución de los viajes internacionales.
Especialistas del sector advierten que medidas como el nuevo impuesto de 250 dólares a las visas (conocido como Visa Integrity Fee) solo afectarán aún más al turismo.
De acuerdo con el propio Gobierno de EEUU, en julio, la cantidad de viajeros internacionales que llegan al país mantuvo por quinto mes consecutivo una tendencia a la baja, con 19,2 millones de turistas, lo que representa una disminución del 3,1%, comparado con el mismo período del año anterior.
Estos resultados ponen en duda que se puedan superar los 79,4 millones de viajeros que entraban anualmente al país previo a 2020, ya que el nuevo impuesto aprobado (el cual elevará el costo total promedio de las visas a 442 dólares) entrará en vigor en octubre, lo que podría afectar aún más las llegadas internacionales.
La policía resguarda el lugar donde ocurrió el tiroteo masivo en una escuela católica de Mineápolis - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2025
Internacional
La UE ordena al personal que viaja a EEUU usar teléfonos desechables por "miedos de espionaje"
28 de agosto, 02:13 GMT

"Cualquier fricción que agreguemos a la experiencia del viajero, reducirá el volumen de los viajes en alguna medida. En cuanto el verano acabe, esto se volverá un tema importante y tendremos que incluir los impuestos en los presupuestos de viaje y documentación", declaró a Reuters el presidente de la agencia de viajes global Altour, Gabe Rizzi.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que los gastos de los turistas en Estados Unidos serán de 169.000 millones de dólares para 2025, menor a los 181.000 millones de dólares que se acumularon durante el año anterior.
Por su parte, la consultora Oxford Economics estima que, para el cierre del año, la llegada de viajeros internacionales bajará un 3%, cuando se esperaba un aumento del 10% a principios de 2025.
Para medios como Reuters, los nuevos impuestos a las visas, sumado a las nuevas políticas migratorias, han mermado el atractivo de EEUU como destino turístico, incluso cuando será sede de eventos deportivos masivos como la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, a realizarse en 2028.
¿El 'sueño americano' se desvanece?: EEUU estaría dejando de ser la tierra prometida (Parte 1) - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2025
Internacional
¿El 'sueño americano' se desvanece?: EEUU estaría dejando de ser la tierra prometida
ayer, 04:44 GMT
Pese a ello, el Gobierno de EEUU sigue impulsando medidas como garantías especiales de 15.000 dólares para visas de turistas y empresariales, como una manera de evitar que los viajeros se queden más tiempo del que fueron autorizados. Este programa piloto se aplicará, al menos, durante todo un año.
Aunque, de manera global, la cifra de arribos internacionales a EEUU mantiene una tendencia a la baja, los viajeros que llegan desde el centro y sur del continente americano muestran un ligero incremento.
En lo que va del año, los turistas que llegan desde México aumentaron 14%, los de Argentina un 20% y los de Brasil un 4,6%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Viajes y Turismo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала