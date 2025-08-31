https://noticiaslatam.lat/20250831/este-es-el-mayor-riesgo-para-eeuu-al-anadir-una-nueva-tarifa-a-las-visas-1165943851.html

Este es el mayor riesgo para EEUU al añadir una nueva tarifa a las visas

31.08.2025

A pesar de que este año se esperaba un incremento en la cantidad de turistas que llegan a suelo estadounidense, al grado de volver a los niveles registrados antes de la pandemia de COVID-19, las cifras oficiales señalan una disminución de los viajes internacionales.Especialistas del sector advierten que medidas como el nuevo impuesto de 250 dólares a las visas (conocido como Visa Integrity Fee) solo afectarán aún más al turismo.De acuerdo con el propio Gobierno de EEUU, en julio, la cantidad de viajeros internacionales que llegan al país mantuvo por quinto mes consecutivo una tendencia a la baja, con 19,2 millones de turistas, lo que representa una disminución del 3,1%, comparado con el mismo período del año anterior.Estos resultados ponen en duda que se puedan superar los 79,4 millones de viajeros que entraban anualmente al país previo a 2020, ya que el nuevo impuesto aprobado (el cual elevará el costo total promedio de las visas a 442 dólares) entrará en vigor en octubre, lo que podría afectar aún más las llegadas internacionales.El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que los gastos de los turistas en Estados Unidos serán de 169.000 millones de dólares para 2025, menor a los 181.000 millones de dólares que se acumularon durante el año anterior.Por su parte, la consultora Oxford Economics estima que, para el cierre del año, la llegada de viajeros internacionales bajará un 3%, cuando se esperaba un aumento del 10% a principios de 2025.Para medios como Reuters, los nuevos impuestos a las visas, sumado a las nuevas políticas migratorias, han mermado el atractivo de EEUU como destino turístico, incluso cuando será sede de eventos deportivos masivos como la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, a realizarse en 2028.Pese a ello, el Gobierno de EEUU sigue impulsando medidas como garantías especiales de 15.000 dólares para visas de turistas y empresariales, como una manera de evitar que los viajeros se queden más tiempo del que fueron autorizados. Este programa piloto se aplicará, al menos, durante todo un año.Aunque, de manera global, la cifra de arribos internacionales a EEUU mantiene una tendencia a la baja, los viajeros que llegan desde el centro y sur del continente americano muestran un ligero incremento.En lo que va del año, los turistas que llegan desde México aumentaron 14%, los de Argentina un 20% y los de Brasil un 4,6%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Viajes y Turismo.

