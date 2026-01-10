https://noticiaslatam.lat/20260110/kiev-pierde-hasta-1090-soldados-en-la-ultima-jornada-de-combates-1170253733.html
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 410 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 135 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 130 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó un misil guiado de largo alcance Neptun y derribó 70 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Kiev pierde hasta 1.090 soldados en la última jornada de combates
11:45 GMT 10.01.2026 (actualizado: 12:34 GMT 10.01.2026)
Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra infraestructuras energéticas de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.090 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 410 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 135 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 130 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas que garantizaban el funcionamiento del complejo militar-industrial de Ucrania, depósitos de combustible, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó un misil guiado de largo alcance Neptun y derribó 70 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 108.276 drones, 645 sistemas de misiles antiaéreos, 27.042 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.637 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.484 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.345 vehículos militares especiales.
