"Un riesgo demasiado grande": el acuerdo con la UE es cada vez menos atractivo para el Mercosur

Nuevas medidas anunciadas por Francia y la confirmación de su negativa sólo "han empeorado" las negociaciones para un acuerdo entre la UE y el Mercosur

A días de que la Comisión Europea reinicie el proceso para intentar aprobar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la postura de Francia vuelve a alejar las posibilidades de que los dos bloques concreten las negociaciones iniciadas hace más de dos décadas.En medio del impasse que la propia Comisión Europea había pedido para acercar las partes tras no poder firmar el acuerdo en la cumbre del Mercosur de diciembre, el Gobierno francés anunció la suspensión de la importación de productos agrícolas que hayan sido tratado con cinco sustancias, un herbicida y cuatro fungicidas, que están prohibidos en Europa.Si bien la medida apunta a productos de todos los orígenes, la medida afecta principalmente a productos sudamericanos que se exportan a Francia como papas, aguacates, naranjas, limones, soja y trigo, entre otros.La restricción se suma a la ratificación de que Francia votará en contra del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea cuando se vote en la Comisión Europea, instancia prevista extraoficialmente para el 12 de enero. "Francia ha decidido votar en contra de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en su cuenta de X.El experto consideró que la última medida dictada por Francia evidencia "un problema grave que tienen los países europeos" como consecuencia de las "limitaciones ambientales" que se han autoimpuesto y que, ahora, pretenden hacer regir para los productos del Mercosur. En ese sentido, valoró que el Mercosur "se haya plantado" y pueda seguir produciendo sin las exigencias marcadas por los países europeos.De cualquier manera, Sosa Gennaro advirtió que los problemas del acuerdo entre el Mercosur y la UE no se limitan únicamente a las protestas francesas ya que, incluso de aprobarse, las sucesivas acciones de la Comisión Europea para evitar el rechazo de sus agricultores convirtieron el tratado comercial en una plataforma mucho menos atractiva y confiable de lo que se había imaginado.El analista se refirió particularmente a las "salvaguardas" introducidas por Europa para contemplar a los productores agrícolas, reservándose el derecho de suspender unilateralmente las importaciones desde el Mercosur en caso de que el bloque considere que los envíos están perjudicando a la producción europea.Un acuerdo "demasiado incierto" para el MercosurSosa Gennaro repasó que el sistema de salvaguardas que se aprobaría junto con el acuerdo permite a Europa ejercer "un control de las importaciones de manera que los productos del Mercosur no abarroten el mercado europeo". Ese mecanismo, además, se instrumentaría a través de un mecanismo "unilateral" por parte de Europa, sin consulta con los países sudamericanos.Para empeorar las cosas, recordó el analista, el protocolo acordado por los europeos indica que la comisión que estudie las posibles denuncias tendrá un plazo de hasta 21 días para investigar antes de adoptar una decisión.Aunque el plazo pueda resultar razonable en los papeles para los europeos, podría ser fatal para los cargamentos de alimentos enviados por los productores del Mercosur, que tendrían sus cargas detenidas durante ese tiempo. "¿Qué hacen los productores con las toneladas de carga que remitieron o con los pedidos que ya les hicieron mientras tanto?", ilustró.El analista puso en duda que Europa pueda estar lista para firmar en la hipotética fecha del 12 de enero y subrayó que, aunque fuera así, se trataría de un acuerdo "demasiado incierto" para la contraparte sudamericana. "No se puede firmar un tratado con limitaciones y hasta hoy la situación solo ha empeorado", suscribió.Así las cosas, el analista valoró la intención del Gobierno de Paraguay, que tendrá la presidencia pro témpore del Mercosur hasta julio de 2026, de concentrar los esfuerzos en buscar nuevos mercados, en lugar de seguir insistiendo con Europa. El experto enfatizó la importancia de apostar por mercados como la India, Vietnam, Tailandia o Camboya que "exigen poco y compran mucho".

