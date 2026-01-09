https://noticiaslatam.lat/20260109/los-paises-de-la-ue-aprueban-el-controvertido-acuerdo-comercial-con-mercosur-informa-el-presidente-1170230266.html
Los países de la UE aprueban el controvertido acuerdo comercial con Mercosur, informa el presidente del Consejo Europeo
Los países de la UE aprueban el controvertido acuerdo comercial con Mercosur, informa el presidente del Consejo Europeo
Los países de la Unión Europea aprobaron el controvertido acuerdo comercial con Mercosur, informó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. 09.01.2026, Sputnik Mundo
16:55 GMT 09.01.2026 (actualizado: 16:57 GMT 09.01.2026)
Noticia en desarrollo
Los países de la Unión Europea aprobaron el controvertido acuerdo comercial con Mercosur, informó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.