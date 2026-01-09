https://noticiaslatam.lat/20260109/rusia-libera-5-localidades-y-abate-a-mas-de-8700-militares-ucranianos-en-una-semana-de-combates-1170224019.html

Rusia libera 5 localidades y abate a más de 8.700 militares ucranianos en una semana de combates

Rusia libera 5 localidades y abate a más de 8.700 militares ucranianos en una semana de combates

Sputnik Mundo

El Ejército ruso liberó 5 localidades en varias regiones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso... 09.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-09T13:12+0000

2026-01-09T13:12+0000

2026-01-09T13:12+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/09/1170225948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0692e0a04ffa5a0e5f9b097245fc1a7.jpg

El Ejército de Rusia liberó las localidades de Grabóvskoye, en la región de Sumi, Pódoli, en la región de Járkov, Bondárnoye, en la república popular de Donetsk, así como Zeliónoye, en la región de Zaporozhie, y Brátskoye, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.805 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.330 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.355 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.680 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 325 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.285 militares.Las tropas rusas realizaron un ataque masivo y 4 ataques combinados contra empresas de la industria militar, instalaciones energéticas, infraestructuras de transporte, aeródromos y puertos de Ucrania, almacenes de municiones y combustible, talleres de producción y lugares de almacenamiento de drones, centros de formación de operadores de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios, destacan desde el organismo castrense.Las FFAA de Rusia alcanzaron una unidad del sistema lanzacohetes múltiple Vampire de producción checa y una unidad del sistema de defensa antiaérea IRIS-T de fabricación alemana.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 21 bombas con kits de guiado y planeo, 14 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 5 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.237 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa