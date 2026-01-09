https://noticiaslatam.lat/20260109/mas-de-1000-empresas-en-eeuu-presentan-demanda-contra-la-politica-arancelaria-de-washington-1170207640.html

Más de 1.000 empresas en EEUU presentan demanda contra la política arancelaria de Washington

Más de 1.000 empresas en EEUU presentan demanda contra la política arancelaria de Washington

Sputnik Mundo

Un creciente frente legal se abre en Estados Unidos contra la política arancelaria aplicada en la Administración Trump, luego de que más de mil empresas... 09.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-09T10:01+0000

2026-01-09T10:01+0000

2026-01-09T10:01+0000

internacional

donald trump

eeuu

china

organización mundial del comercio (omc)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/12/1162097710_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_131dae8236bb9b6acde3fd7e991dc48c.jpg

Más de 1.000 empresas con sede en Estados Unidos han presentado demandas contra la Administración del presidente Donald Trump para exigir rembolsos por los aranceles impuestos a las importaciones, en un momento en que la Corte Suprema del país se prepara para pronunciarse sobre la legalidad de estas medidas, según informó el medio.De acuerdo con el reporte, compañías que cotizan en bolsa como Costco Wholesale Corp, EssilorLuxottica SA y Goodyear Tire & Rubber Co figuran entre las empresas que han recurrido a los tribunales. A ellas se suman decenas de firmas que iniciaron acciones legales en los primeros días de 2026.Las demandas abarcan tanto a grandes corporativos como a pequeñas empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones, y provienen de una amplia variedad de sectores productivos, lo que refleja el alcance transversal del impacto de los aranceles en la economía estadounidense.Según datos citados por Bloomerang, el Gobierno de Estados Unidos había recaudado alrededor de 133.000 millones de dólares en aranceles aplicados bajo la autoridad de emergencia hasta el 14 de diciembre, cobrados a más de 301.000 importadores en millones de envíos que ingresaron al país.La Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto emitir en los próximos días sus primeras opiniones del año. Durante una audiencia celebrada en noviembre, varios magistrados expresaron dudas sobre si Trump tenía facultades legales para ampararse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles de alcance global.El Gobierno chino ha reiterado su oposición a la política arancelaria estadounidense, al considerar que vulnera las normas de la Organización Mundial del Comercio y perturba la estabilidad del orden económico mundial, postura que ha defendido en documentos oficiales y foros internacionales.

https://noticiaslatam.lat/20251009/1167321697.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, eeuu, china, organización mundial del comercio (omc)