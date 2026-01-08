Rusia libera una localidad y abate hasta 1.180 soldados ucranianos en una jornada de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Brátskoye, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.180 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 410 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 120 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra el complejo militar-industrial ucraniano, instalaciones energéticas y de infraestructura portuaria utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de montaje y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa derribó 142 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 108.177 drones, 644 sistemas de misiles antiaéreos, 26.992 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.637 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.445 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.197 vehículos militares especiales.
