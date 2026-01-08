https://noticiaslatam.lat/20260108/que-hay-detras-de-la-gira-que-realizara-el-canciller-de-china-en-paises-de-africa-1170178481.html

¿Qué hay detrás de la gira que realizará el canciller de China en países de África?

¿Qué hay detrás de la gira que realizará el canciller de China en países de África?

Sputnik Mundo

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, realizará una gira por cuatro países africanos como primer viaje oficial del año, en una tradición... 08.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-08T08:02+0000

2026-01-08T08:02+0000

2026-01-08T08:02+0000

internacional

wang yi

china

pekín

global times

unión africana

etiopía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/01/1161806981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1272d1fa4400dffbdb9f2717e8c97daf.jpg

China iniciará el año diplomático con una gira por África, al anunciarse que el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitará Etiopía, Somalia, Tanzania y Lesoto del 7 al 12 de enero, manteniendo una tradición ininterrumpida de 36 años en la que el continente africano es el primer destino internacional del canciller chino.Este gesto subraya el compromiso estratégico de Pekín con África y la importancia que ambas partes otorgan a su relación en la actual etapa de cooperación, caracterizada por una creciente cercanía política, económica y cultural, de acuerdo con un análisis publicado por Global Times.La visita se produce tras un año clave para los vínculos bilaterales, marcado por el 25.º aniversario del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) y por la implementación de los acuerdos alcanzados durante la cumbre celebrada en Pekín en 2024, en un contexto internacional considerado complejo y volátil.Uno de los avances más visibles se ha dado en el comercio bilateral, según señala la publicación. Entre enero y noviembre de 2025, el intercambio entre China y África superó los 314.400 millones de dólares, un incremento interanual de 17,8%, cifra que ya rebasa el total registrado en todo 2024, impulsada en parte por la eliminación de aranceles a las importaciones procedentes de 53 países africanos con relaciones diplomáticas con Pekín.En materia de inversión, China destinó más de 13.300 millones de yuanes a África en los primeros nueve meses de 2025, enfocándose en sectores como infraestructura, energías verdes y tecnología, además de proyectos emblemáticos como la modernización del ferrocarril TAZARA, que busca convertirse en un corredor regional de desarrollo.Ambas partes también han fortalecido su coordinación política en foros internacionales, promoviendo una cooperación sur-sur orientada a la defensa del multilateralismo y a la construcción de un orden internacional más equitativo, como quedó reflejado en la Declaración de Changsha sobre la Solidaridad y la Cooperación del Sur Global.En este contexto, África y China han coincidido en su rechazo al unilateralismo y al proteccionismo, así como en la necesidad de reforzar el papel del derecho internacional, particularmente tras episodios recientes que han generado críticas globales por presuntas violaciones a la soberanía de Estados.Durante la gira, Wang Yi asistirá al lanzamiento del Año de Intercambios entre los Pueblos China-África en la sede de la Unión Africana, iniciativa que, según analistas citados por Global Times, busca profundizar el entendimiento mutuo y consolidar una relación que combine cooperación pragmática, afinidad política y vínculos entre las sociedades civiles de ambas regiones.

https://noticiaslatam.lat/20260102/china-se-ha-convertido-en-un-ancla-de-estabilidad-ante-la-incertidumbre-global-senala-medio-1169995002.html

https://noticiaslatam.lat/20251220/moscu-rusia-ayudara-a-africa-a-lograr-su-soberania-economica-1169621453.html

china

pekín

etiopía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

wang yi, china, pekín, global times, unión africana, etiopía