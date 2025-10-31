Mundo
Economía
China está dispuesta a introducir aranceles cero para mercancías africanas, anuncia Xi Jinping
China está preparada para imponer aranceles cero al 100% de los bienes procedentes de países africanos mediante la firma de un acuerdo de asociación económica... 31.10.2025, Sputnik Mundo
Se señala que esta medida se aplica exclusivamente a los países que han establecido relaciones diplomáticas con China."Estamos dispuestos a extender esta política a todos los países africanos que mantengan relaciones diplomáticas con China mediante la firma de acuerdos de asociación económica para el desarrollo conjunto", detalló el presidente de la República Popular China.Xi Jinping añadió que su país seguirá esforzándose por el crecimiento y la prosperidad conjuntos con todos los países.En septiembre de 2024, como resultado del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC, por sus siglas en inglés), que se celebra cada tres años, la declaración de Pekín consolidó el respeto mutuo por los intereses y el apoyo a la soberanía de los países africanos, mientras que éstos últimos reafirmaron su adhesión al principio de Una sola China.El plan de acción para 2025-2027 prevé una cooperación a gran escala entre las partes, en ámbitos muy diversos: desde la economía y la industria hasta la salud, la cultura, las tecnologías digitales y la energía verde. China también envía ayuda alimentaria y médica a los países africanos, invertirá en proyectos deportivos juveniles y ejecutará programas de formación de especialistas y militares. En total, se han asignado 360.000 millones de yuanes (unos 51.000 millones de dólares) para la implementación de las iniciativas.
China está dispuesta a introducir aranceles cero para mercancías africanas, anuncia Xi Jinping

10:43 GMT 31.10.2025
China está preparada para imponer aranceles cero al 100% de los bienes procedentes de países africanos mediante la firma de un acuerdo de asociación económica, declaró el presidente chino, Xi Jinping, durante su intervención en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), citan desde el Ministerio de Exteriores chino.

"China ya ha otorgado una exención arancelaria del 100% a los bienes de los países menos desarrollados y está dispuesta a aplicar la misma política a los Estados africanos (…) mediante la firma de un acuerdo de asociación económica", afirmó Xi.

Se señala que esta medida se aplica exclusivamente a los países que han establecido relaciones diplomáticas con China.
"Estamos dispuestos a extender esta política a todos los países africanos que mantengan relaciones diplomáticas con China mediante la firma de acuerdos de asociación económica para el desarrollo conjunto", detalló el presidente de la República Popular China.
El presidente de Vietnam, Luong Cuong, interviene en la cumbre de directores ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2025
Internacional
¿Por qué la reunión de la APEC de este año atrajo tanto la atención mundial?
07:54 GMT
Xi Jinping añadió que su país seguirá esforzándose por el crecimiento y la prosperidad conjuntos con todos los países.

"Es necesario promover conjuntamente un desarrollo inclusivo y mutuamente beneficioso", declaró, llamando a esfuerzos para eliminar los desequilibrios globales y promover una globalización más sostenible y justa.

En septiembre de 2024, como resultado del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC, por sus siglas en inglés), que se celebra cada tres años, la declaración de Pekín consolidó el respeto mutuo por los intereses y el apoyo a la soberanía de los países africanos, mientras que éstos últimos reafirmaron su adhesión al principio de Una sola China.
El plan de acción para 2025-2027 prevé una cooperación a gran escala entre las partes, en ámbitos muy diversos: desde la economía y la industria hasta la salud, la cultura, las tecnologías digitales y la energía verde. China también envía ayuda alimentaria y médica a los países africanos, invertirá en proyectos deportivos juveniles y ejecutará programas de formación de especialistas y militares. En total, se han asignado 360.000 millones de yuanes (unos 51.000 millones de dólares) para la implementación de las iniciativas.
