China se ha convertido en un "ancla de estabilidad" ante la incertidumbre global, señala medio

02.01.2026

A pesar de que el panorama global sigue sumido en el desorden, las tensiones geopolíticas y el debate entre la apertura y el aislacionismo, el país asiático se presenta como un actor que ha sabido responder con serenidad y sabiduría a los desafíos más complejos del presente, señala el medio. Durante el último año, el gigante asiático se ha consolidado como un "ancla de estabilidad" en un mundo turbulento. El editorial destaca que las iniciativas propuestas por el presidente Xi Jinping, enfocadas en la gobernanza, seguridad y civilización global, son vistas internacionalmente como una guía para construir una comunidad con un futuro compartido, obteniendo un alto nivel de aprobación en encuestas globales que reconocen la responsabilidad de China como gran potencia.En el ámbito histórico y diplomático, el medio resalta la conmemoración del 80.º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial en 2025. Este evento, que contó con la presencia de numerosos líderes internacionales, sirvió para reafirmar el compromiso de China con la paz y la justicia. El texto subraya que la nación no solo defiende el orden internacional de la posguerra, sino también los valores fundamentales de la civilización frente a cualquier intento de retroceso histórico.En materia tecnológica y social, el surgimiento de modelos de inteligencia artificial chinos, como DeepSeek, ha desafiado el dominio tradicional de Estados Unidos en este sector. Estos avances son descritos como un "regalo al mundo" debido a su naturaleza de código abierto. Paralelamente, el auge del turismo hacia China han permitido que visitantes extranjeros rompan estereotipos, mostrando una nación vibrante, diversa y a la vanguardia.El éxito del modelo chino se atribuye a una planificación sistemática y a la unidad nacional, afirma el diario. La adopción de las recomendaciones para el 15º Plan Quinquenal se percibe como una hoja de ruta clara hacia el desarrollo de alta calidad.Según la publicación, la capacidad de China para formular e implementar estos planes a largo plazo es considerada por la opinión pública internacional como uno de los secretos fundamentales de su resiliencia económica y social.De cara a 2026, el mundo espera que China continúe inyectando certidumbre en la economía global mediante la profundización de sus reformas y la expansión de su apertura de mercado, señala el editorial.Con medidas como un ajuste de aranceles y la flexibilización del acceso a su mercado interno, el país busca contrarrestar las incertidumbres externas. Existe una confianza mayoritaria en que China mantendrá su motor de crecimiento económico durante la próxima década.Para concluir, el Global Times reconoce que el camino hacia 2026 no estará exento de dificultades. No obstante, hace un llamado a la comunidad internacional para unirse y buscar la cooperación y beneficio mutuo, dejando atrás los juegos de suma cero, e invitando al mundo a participar en su visión de futuro, prometiendo convertir los desafíos venideros en un tapiz de progreso y desarrollo compartido.

