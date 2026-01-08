Mundo
China refuerza su aviación naval con las pruebas de las unidades J-35
China refuerza su aviación naval con las pruebas de las unidades J-35
China dio inicio a los primeros vuelos de 2026 del avión furtivo J-35, diseñado para operar desde portaviones, como parte de una serie de pruebas encabezadas... 08.01.2026, Sputnik Mundo
El principal fabricante aeronáutico de China, la Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC), informó que organizó los primeros vuelos de 2026 del avión de combate furtivo embarcado J-35, como parte de una serie de pruebas realizadas a principios del año, acompañadas de material audiovisual difundido en plataformas oficiales.AVIC detalló que el J-35 despegó desde las instalaciones de Shenyang Aircraft Corporation, en la provincia de Liaoning, al noreste del país. Las imágenes difundidas muestran a la aeronave sin recubrimiento táctico, lo que indica que se trata de una unidad de nueva fabricación que se encuentra en fase de pruebas de fábrica o previas a su entrega operativa.El J-35, variante naval del J-35A desarrollado para la Fuerza Aérea, está diseñado específicamente para operar desde portaviones. La aeronave ha captado amplia atención desde su debut público en 2025 y forma parte de la nueva generación de cazas furtivos destinados a fortalecer las capacidades de la aviación naval china.De acuerdo con información previa del Ejército Popular de Liberación, el J-35 ya completó entrenamientos iniciales de despegue asistido por catapulta y aterrizaje detenido a bordo del Fujian, el primer portaviones chino equipado con catapultas electromagnéticas, que entró en servicio a finales de 2025.Analistas consideran que el J-35 será un elemento central en la modernización de la Armada china, al permitir operaciones aéreas más avanzadas desde plataformas navales y mejorar la capacidad de proyección en escenarios marítimos de alta complejidad, particularmente en el Pacífico occidental.Además del J-35, AVIC informó que otros programas aeronáuticos iniciaron vuelos de prueba en los primeros días de 2026, entre ellos el avión anfibio AG600 y diversos modelos de helicópteros. Especialistas señalan que el inicio simultáneo de estas pruebas refleja la consolidación de la industria aeroespacial china y su capacidad para sostener ciclos continuos de desarrollo, producción y evaluación de aeronaves avanzadas.
China refuerza su aviación naval con las pruebas de las unidades J-35

China dio inicio a los primeros vuelos de 2026 del avión furtivo J-35, diseñado para operar desde portaviones, como parte de una serie de pruebas encabezadas por su industria aeronáutica. El avance refleja confianza en la producción militar del país, de acuerdo con un reporte del 'Global Times'.
El principal fabricante aeronáutico de China, la Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC), informó que organizó los primeros vuelos de 2026 del avión de combate furtivo embarcado J-35, como parte de una serie de pruebas realizadas a principios del año, acompañadas de material audiovisual difundido en plataformas oficiales.

“La difusión de estos vuelos refleja una mayor apertura y confianza de China en sus capacidades de producción y desarrollo de aviones de combate avanzados, lo que indica que modelos como el J-35 se encaminan hacia una producción a mayor escala”, señaló Wang Ya'nan, editor jefe de la revista Aerospace Knowledge, citado por el Global Times.

AVIC detalló que el J-35 despegó desde las instalaciones de Shenyang Aircraft Corporation, en la provincia de Liaoning, al noreste del país. Las imágenes difundidas muestran a la aeronave sin recubrimiento táctico, lo que indica que se trata de una unidad de nueva fabricación que se encuentra en fase de pruebas de fábrica o previas a su entrega operativa.
El J-35, variante naval del J-35A desarrollado para la Fuerza Aérea, está diseñado específicamente para operar desde portaviones. La aeronave ha captado amplia atención desde su debut público en 2025 y forma parte de la nueva generación de cazas furtivos destinados a fortalecer las capacidades de la aviación naval china.
De acuerdo con información previa del Ejército Popular de Liberación, el J-35 ya completó entrenamientos iniciales de despegue asistido por catapulta y aterrizaje detenido a bordo del Fujian, el primer portaviones chino equipado con catapultas electromagnéticas, que entró en servicio a finales de 2025.
Analistas consideran que el J-35 será un elemento central en la modernización de la Armada china, al permitir operaciones aéreas más avanzadas desde plataformas navales y mejorar la capacidad de proyección en escenarios marítimos de alta complejidad, particularmente en el Pacífico occidental.
Además del J-35, AVIC informó que otros programas aeronáuticos iniciaron vuelos de prueba en los primeros días de 2026, entre ellos el avión anfibio AG600 y diversos modelos de helicópteros. Especialistas señalan que el inicio simultáneo de estas pruebas refleja la consolidación de la industria aeroespacial china y su capacidad para sostener ciclos continuos de desarrollo, producción y evaluación de aeronaves avanzadas.
