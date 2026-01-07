https://noticiaslatam.lat/20260107/china-critica-los-intentos-de-eeuu-de-restringir-la-cooperacion-externa-de-venezuela-1170160165.html
China critica los intentos de EEUU de restringir la cooperación externa de Venezuela
China critica los intentos de EEUU de restringir la cooperación externa de Venezuela
Sputnik Mundo
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China censuró a Estados Unidos por un presunto intento de limitar la cooperación económica de Venezuela con terceros... 07.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-07T10:10+0000
2026-01-07T10:10+0000
2026-01-07T10:11+0000
política
delcy rodríguez
donald trump
nicolás maduro
venezuela
china
eeuu
🌏 asia
ministerio de asuntos exteriores de china
américa latina
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/07/1170159788_0:14:1024:590_1920x0_80_0_0_a11a764734331caa63010a8119072add.jpg
Además, señaló que las acciones de EEUU constituyen una grave violación del derecho internacional, atentan contra la soberanía de Venezuela y vulneran los derechos del pueblo venezolano, lo cual China "condena en términos enérgicos".Anteriormente, los medios estadounidenses informaron, citando a funcionarios al tanto del asunto, que la Casa Blanca exige a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que renuncie a la cooperación con China, Rusia, Irán y Cuba para poder extraer y comercializar su petróleo.Por su parte, la mandataria encargada reiteró que "ninguna gente externa" administra los asuntos internos del país sudamericano.El 3 de enero, EEUU llevó a cabo un ataque militar contra Venezuela, secuestrando al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. El Gobierno venezolano repudió la acción militar como una violación del derecho internacional.
https://noticiaslatam.lat/20260107/1170158992.html
venezuela
china
eeuu
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/07/1170159788_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_84ab44d033ff1b1461dc2b5aa434d422.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, delcy rodríguez, donald trump, nicolás maduro, venezuela, china, eeuu, 🌏 asia, ministerio de asuntos exteriores de china
política, delcy rodríguez, donald trump, nicolás maduro, venezuela, china, eeuu, 🌏 asia, ministerio de asuntos exteriores de china
China critica los intentos de EEUU de restringir la cooperación externa de Venezuela
10:10 GMT 07.01.2026 (actualizado: 10:11 GMT 07.01.2026)
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China censuró a Estados Unidos por un presunto intento de limitar la cooperación económica de Venezuela con terceros países, declaró la portavoz del ente, Mao Ning.
"Venezuela es un Estado soberano que ejerce continuamente plena soberanía sobre sus recursos naturales y la actividad económica en su conjunto", indicó.
Además, señaló que las acciones de EEUU constituyen una grave violación del derecho internacional, atentan contra la soberanía de Venezuela y vulneran los derechos del pueblo venezolano, lo cual China "condena en términos enérgicos".
Anteriormente, los medios estadounidenses informaron, citando a funcionarios al tanto del asunto, que la Casa Blanca exige a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que renuncie a la cooperación con China, Rusia, Irán y Cuba para poder extraer y comercializar su petróleo.
Por su parte, la mandataria encargada reiteró que "ninguna gente externa" administra los asuntos internos del país sudamericano.
El 3 de enero, EEUU llevó a cabo un ataque militar
contra Venezuela, secuestrando al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. El Gobierno venezolano repudió la acción militar como una violación del derecho internacional.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.