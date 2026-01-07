https://noticiaslatam.lat/20260107/china-critica-los-intentos-de-eeuu-de-restringir-la-cooperacion-externa-de-venezuela-1170160165.html

China critica los intentos de EEUU de restringir la cooperación externa de Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China censuró a Estados Unidos por un presunto intento de limitar la cooperación económica de Venezuela con terceros... 07.01.2026, Sputnik Mundo

Además, señaló que las acciones de EEUU constituyen una grave violación del derecho internacional, atentan contra la soberanía de Venezuela y vulneran los derechos del pueblo venezolano, lo cual China "condena en términos enérgicos".Anteriormente, los medios estadounidenses informaron, citando a funcionarios al tanto del asunto, que la Casa Blanca exige a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que renuncie a la cooperación con China, Rusia, Irán y Cuba para poder extraer y comercializar su petróleo.Por su parte, la mandataria encargada reiteró que "ninguna gente externa" administra los asuntos internos del país sudamericano.El 3 de enero, EEUU llevó a cabo un ataque militar contra Venezuela, secuestrando al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. El Gobierno venezolano repudió la acción militar como una violación del derecho internacional.

