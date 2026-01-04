https://noticiaslatam.lat/20260104/un-regreso-complicado-mexicana-de-aviacion-tiene-un-bajo-crecimiento-en-dos-anos-1170059638.html

Un regreso complicado: Mexicana de Aviación tiene un bajo crecimiento en dos años

04.01.2026

Datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) indican que, entre enero y octubre de 2025, la aerolínea estatal transportó 343.196 pasajeros en vuelos nacionales, lo que representó una cuota de mercado de 0,65%, con una estimación de cierre anual cercana a 0,70%.De acuerdo con Milenio, especialistas del sector señalan que el reinicio de operaciones ha estado marcado por dificultades operativas, entre ellas el uso inicial de aeronaves de distintos modelos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de contratos de arrendamiento, lo que complicó la estandarización de la flota.El analista aéreo Carlos Torres explicó al diario que otro factor que afectó el desempeño de la aerolínea fue la cancelación de ocho rutas, esto como parte de un proceso de reestructura con el objetivo de concentrar sus operaciones en 14 destinos activos.A ello se suma, señaló, la falta de consistencia en los itinerarios, lo que ha impedido que Mexicana se consolide como una opción recurrente para los pasajeros. En su opinión, el plan de negocios inicial resultó demasiado ambicioso y poco alineado con la capacidad real de operación.Fernando Gómez Suárez, otro especialista del sector, coincidió en que los trabajos de planeación no fueron suficientes y consideró que, aunque ya se han realizado ajustes, podrían ser necesarios cambios adicionales para mejorar el desempeño de la aerolínea.Analistas también apuntaron ante la publicación la escasa promoción como un factor clave en el bajo número de pasajeros, al señalar que la ausencia de campañas publicitarias limita el posicionamiento de la marca y reduce su competitividad frente a aerolíneas privadas.Pese a ello, en sus dos años de operación, más de 800.000 pasajeros han utilizado los servicios de Mexicana, cifra que equivale a cerca de 12% del total de viajeros que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).Durante la conmemoración del segundo aniversario, la dirección de la aerolínea informó que en 2025 se registró un aumento anual de 19% en pasajeros y mejoras en eficiencia y puntualidad, además de que para 2026 se prevé consolidar las rutas actuales y sumar tres nuevos destinos como parte de su plan de expansión.

