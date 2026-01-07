Mundo
Venta de vehículos ligeros en México sube moderadamente en 2025
Venta de vehículos ligeros en México sube moderadamente en 2025
Las ventas de vehículos ligeros en México cerraron 2025 con un crecimiento moderado, en un contexto de mayores costos y competencia internacional. El avance...
El dato ascendió a 1.524.583 unidades en 2025, lo que representó un incremento anual de 1.35%, en un contexto de cautela del consumidor, presiones arancelarias y aumento en los precios de estos bienes.De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl), el volumen de ventas fue el más alto desde 2017, cuando se comercializaron más de 1.53 millones de unidades, aunque se trató del crecimiento anual más moderado desde 2020, año en que el mercado se contrajo por la pandemia.Pese al avance, las ventas de autos nuevos aún se mantienen 5,13% por debajo del máximo histórico registrado en 2016, cuando se colocaron más de 1,6 millones de vehículos en el mercado interno.El Inegi señaló que la información se integra con datos de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), además de firmas como Autos Orientales Picacho, Giant Motors Latinoamérica y Great Wall Motor México. Las marcas con mayores ventas fueron Nissan, General Motors y Volkswagen, con 274.661, 198.153 y 137.970 unidades, respectivamente.En diciembre, la comercialización de vehículos ligeros alcanzó 154.395 unidades, lo que significó un crecimiento anual de 4,9% y un avance mensual de 4,1%, acumulando su tercer incremento consecutivo, aunque con una desaceleración respecto a meses previos.El desempeño anual estuvo apoyado por la incorporación de marcas chinas al registro estadístico, entre ellas Geely, Changan y Great Wall Motor, lo que contribuyó a elevar el volumen total de ventas y a intensificar la competencia en el mercado mexicano.En contraste, algunas armadoras tradicionales como General Motors, Ford y Volkswagen registraron retrocesos en sus ventas durante 2025, afectados por la preferencia de los consumidores por modelos asiáticos, especialmente en los segmentos de precio medio y entrada.La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indicó que, al considerar marcas que aún no reportan cifras al Inegi, las ventas de diciembre podrían haber alcanzado 166.583 unidades, lo que implicaría un crecimiento anual de 7%.Para el cierre acumulado de 2025, la AMDA estimó que el mercado interno habría llegado a un total de 1.625.722 unidades vendidas, lo que marcaría un nuevo récord histórico, impulsado principalmente por la expansión de marcas chinas como BYD, que reportó ventas cercanas a 80.000 vehículos en el país.
méxico
Las ventas de vehículos ligeros en México cerraron 2025 con un crecimiento moderado, en un contexto de mayores costos y competencia internacional. El avance estuvo apoyado por la entrada de nuevas marcas asiáticas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dato ascendió a 1.524.583 unidades en 2025, lo que representó un incremento anual de 1.35%, en un contexto de cautela del consumidor, presiones arancelarias y aumento en los precios de estos bienes.
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl), el volumen de ventas fue el más alto desde 2017, cuando se comercializaron más de 1.53 millones de unidades, aunque se trató del crecimiento anual más moderado desde 2020, año en que el mercado se contrajo por la pandemia.
Pese al avance, las ventas de autos nuevos aún se mantienen 5,13% por debajo del máximo histórico registrado en 2016, cuando se colocaron más de 1,6 millones de vehículos en el mercado interno.
El Inegi señaló que la información se integra con datos de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), además de firmas como Autos Orientales Picacho, Giant Motors Latinoamérica y Great Wall Motor México. Las marcas con mayores ventas fueron Nissan, General Motors y Volkswagen, con 274.661, 198.153 y 137.970 unidades, respectivamente.
México detalla las reglas 'antidumping' previamente a la revisión del T-MEC - Sputnik Mundo, 1920, 01.01.2026
América Latina
El 2026, año clave para el libre comercio en América del Norte de cara a la revisión del T-MEC
1 de enero, 23:58 GMT
En diciembre, la comercialización de vehículos ligeros alcanzó 154.395 unidades, lo que significó un crecimiento anual de 4,9% y un avance mensual de 4,1%, acumulando su tercer incremento consecutivo, aunque con una desaceleración respecto a meses previos.
El desempeño anual estuvo apoyado por la incorporación de marcas chinas al registro estadístico, entre ellas Geely, Changan y Great Wall Motor, lo que contribuyó a elevar el volumen total de ventas y a intensificar la competencia en el mercado mexicano.
En contraste, algunas armadoras tradicionales como General Motors, Ford y Volkswagen registraron retrocesos en sus ventas durante 2025, afectados por la preferencia de los consumidores por modelos asiáticos, especialmente en los segmentos de precio medio y entrada.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indicó que, al considerar marcas que aún no reportan cifras al Inegi, las ventas de diciembre podrían haber alcanzado 166.583 unidades, lo que implicaría un crecimiento anual de 7%.
Para el cierre acumulado de 2025, la AMDA estimó que el mercado interno habría llegado a un total de 1.625.722 unidades vendidas, lo que marcaría un nuevo récord histórico, impulsado principalmente por la expansión de marcas chinas como BYD, que reportó ventas cercanas a 80.000 vehículos en el país.
