Autoridades mexicanas encuentran campamentos irregulares ligados a ataque a la Guardia Nacional

Un operativo militar y policial en el estado de Zacatecas (centro) permitió el hallazgo de al menos 15 campamentos irregulares presuntamente utilizados por... 06.01.2026, Sputnik Mundo

Autoridades mexicanas desplegaron un amplio operativo militar y policial en el municipio de Villanueva y zonas aledañas, tras un ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de La Encarnación, en suelo zacatecano.La agresión ocurrió mientras los efectivos realizaban labores de disuasión del delito en regiones serranas, lo que derivó en una persecución que se inició en la comunidad de Junta de los Ríos, de acuerdo con información oficial.Tras el enfrentamiento, los atacantes se internaron en áreas montañosas de difícil acceso, lo que motivó el despliegue de patrullajes terrestres y operativos de búsqueda en la zona para intentar localizarlos.Como resultado de estas acciones, las fuerzas de seguridad localizaron al menos 15 campamentos improvisados, que presuntamente funcionaban como refugios de grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.Durante la movilización, las autoridades incautaron armamento y diverso material táctico, entre lo que destacan artefactos explosivos, 26 granadas, 20 cargadores de distintos calibres y cerca de 490 cartuchos útiles.También fueron decomisados chalecos tácticos y placas balísticas, lo que, según las autoridades, confirma el nivel de equipamiento de los grupos que operan en esta zona del país.Los campamentos irregulares fueron destruidos mediante incineración, mientras que el armamento y el equipo incautado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las investigaciones correspondientesLa región donde ocurrieron los hechos es considerada una zona en disputa entre grupos de la delincuencia organizada, debido a su relevancia para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas, según fuentes oficiales.

