Rusia destruye un tanque Leopard y abate hasta 1.280 soldados ucranianos en una jornada de combates

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.Las tropas rusas alcanzaron un obús Panzerhaubitze 2000 y un tanque Leopard de producción alemana, así como una estación radar Arthur, fabricada en Suecia.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 106 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

