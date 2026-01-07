Rusia destruye un tanque Leopard y abate hasta 1.280 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas destruyeron un tanque Leopard de producción alemana en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.280 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra lugares de producción, almacenamiento y lanzamiento de drones, depósitos de municiones y material militar, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 140 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un obús Panzerhaubitze 2000 y un tanque Leopard de producción alemana, así como una estación radar Arthur, fabricada en Suecia.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 106 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 108.035 drones, 644 sistemas de misiles antiaéreos, 26.976 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.637 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.435 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.068 vehículos militares especiales.
