https://noticiaslatam.lat/20260107/preparense-para-cheburashka-3-adelantan-una-secuela-prometedora-de-la-exitosa-franquicia-rusa-1170160857.html
¡Prepárense para Cheburashka 3!: adelantan una secuela prometedora de la exitosa franquicia rusa
¡Prepárense para Cheburashka 3!: adelantan una secuela prometedora de la exitosa franquicia rusa
La tercera entrega de la popular franquicia Cheburashka está prevista para estrenarse en 2027. Según el director Dmitri Diachenko, los espectadores podrán... 07.01.2026
Puntualizó que la película va a ser como una especie de "Cheburashka a la quinta potencia" ya que la familia del protagonista está compuesta por 5 miembros. Refiriéndose a las razones de la "popularidad incondicional" de este simpático personaje, explicó que los creadores de la película —cuya primera parte se estrenó hace tres años— consiguieron reforzar este amor popular. "Creamos una película decente: moderadamente divertida, moderadamente inteligente, moderadamente conmovedora. Al parecer, esta fórmula tiene un efecto especial en nuestro público", cerró.
11:47 GMT 07.01.2026
Estreno de la película Cheburashka 2 en Moscú
La tercera entrega de la popular franquicia Cheburashka está prevista para estrenarse en 2027. Según el director Dmitri Diachenko, los espectadores podrán "disfrutar aún más" de este querido personaje, después de que la segunda parte de la serie conquistara las taquillas en Rusia, informó Sputnik.
"Sería aún más divertida, aún más conmovedora, porque aparecería la familia de Cheburashka", explicó.
Puntualizó que la película va a ser como una especie de "Cheburashka a la quinta potencia" ya que la familia del protagonista está compuesta por 5 miembros.
Refiriéndose a las razones de la "popularidad incondicional" de este simpático personaje, explicó que los creadores de la película —cuya primera parte se estrenó hace tres años— consiguieron reforzar este amor popular.
"Creamos una película decente: moderadamente divertida, moderadamente inteligente, moderadamente conmovedora. Al parecer, esta fórmula tiene un efecto especial en nuestro público", cerró.
El éxito de taquilla ruso, 'Cheburashka 2', alcanza el tercer lugar en las listas internacionales
5 de enero, 16:42 GMT
5 de enero, 16:42 GMT
