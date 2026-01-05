https://noticiaslatam.lat/20260105/el-exito-de-taquilla-ruso-cheburashka-2-alcanza-el-tercer-lugar-en-las-listas-internacionales-1170109694.html
El éxito de taquilla ruso, 'Cheburashka 2', alcanza el tercer lugar en las listas internacionales
La película, según datos preliminares, ocupó el tercer puesto en la lista internacional después de Avatar: fuego y cenizas y Zootopia 2.La primera parte de Cheburashka se estrenó el 1 de enero de 2023. En dos semanas, se convirtió en la película más taquillera de la historia de la distribución nacional. La recaudación en taquilla en Rusia y otros países de la CEI superó los 7 mil millones de rublos.
16:42 GMT 05.01.2026 (actualizado: 16:44 GMT 05.01.2026)
La segunda entrega de la historia de Cheburashka se estrenó el 1 de enero. La película superó los 1.000 millones de rublos en recaudación de taquilla en su segundo día de estreno. La obra ya fue vista por más de 5 millones de espectadores.
"Espectadores: 5.065.265", según un comunicado del Sistema Unificado de Información Automatizada del Fondo Cinematográfico ruso.
La película, según datos preliminares, ocupó el tercer puesto en la lista internacional después de Avatar: fuego y cenizas y Zootopia 2.
La primera parte de Cheburashka se estrenó el 1 de enero de 2023. En dos semanas, se convirtió en la película más taquillera de la historia de la distribución nacional. La recaudación en taquilla en Rusia y otros países de la CEI superó los 7 mil millones de rublos.
