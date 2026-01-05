https://noticiaslatam.lat/20260105/el-exito-de-taquilla-ruso-cheburashka-2-alcanza-el-tercer-lugar-en-las-listas-internacionales-1170109694.html

El éxito de taquilla ruso, 'Cheburashka 2', alcanza el tercer lugar en las listas internacionales

05.01.2026

La película, según datos preliminares, ocupó el tercer puesto en la lista internacional después de Avatar: fuego y cenizas y Zootopia 2.La primera parte de Cheburashka se estrenó el 1 de enero de 2023. En dos semanas, se convirtió en la película más taquillera de la historia de la distribución nacional. La recaudación en taquilla en Rusia y otros países de la CEI superó los 7 mil millones de rublos.

