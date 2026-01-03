Mundo
Minuto a minuto: Agresión de EEUU contra Venezuela
La comunidad internacional condena mayoritariamente el "criminal ataque" de EEUU contra Venezuela
La comunidad internacional condena mayoritariamente el "criminal ataque" de EEUU contra Venezuela
Sputnik Mundo
El ataque militar estadounidense contra Caracas, que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro, provocó una ola de condenas y llamados a la... 03.01.2026, Sputnik Mundo
Rusia, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó firmemente la agresión armada de EEUU y tachó de "inválidos" los pretextos esgrimidos para justificarla. La Cancillería rusa indicó que Rusia reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y expresa su apoyo al de su liderazgo, orientado a la defensa de la soberanía del Estado.Agrega que Rusia insta a EEUU a aclarar el paradero de Maduro y su esposa.Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó a convocar reuniones inmediatas tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) como en la ONU para abordar la crisis. Además, el mandatario anunció que Colombia despliega toda su "fuerza asistencial" en la frontera con Venezuela tras la agresión estadounidense.Cuba, por su parte, exigió una "urgente reacción de la comunidad internacional". "Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EEUU a Venezuela", escribió el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en la red social X.El Gobierno de España adoptó una postura más moderada al pedir una desescalada de la situación y expresar su disposición a facilitar una solución pacífica a la crisis."El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela (...) Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el derechointernacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", expresó el presidente del Gobierno español en X.El expresidente de Bolivia Evo Morales se unió a las voces de repudio, calificando la acción como una "brutal agresión imperial" que viola la soberanía de Venezuela. Desde el Ministerio de Exteriores de Irán declararon que el ataque militar estadounidense "viola la soberanía y la integridad territorial" de la República Bolivariana, así como la Carta de la ONU.Incluso desde Turquía, país miembro de la OTAN liderada por EEUU, llegó un mensaje de apoyo explícito.
La comunidad internacional condena mayoritariamente el "criminal ataque" de EEUU contra Venezuela

12:19 GMT 03.01.2026 (actualizado: 12:23 GMT 03.01.2026)
El ataque militar estadounidense contra Caracas, que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro, provocó una ola de condenas y llamados a la acción en todo el mundo, con gobiernos y líderes políticos denunciando la violación de la soberanía venezolana y exigiendo una respuesta urgente.
Rusia, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó firmemente la agresión armada de EEUU y tachó de "inválidos" los pretextos esgrimidos para justificarla. La Cancillería rusa indicó que Rusia reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y expresa su apoyo al de su liderazgo, orientado a la defensa de la soberanía del Estado.

"América Latina debe seguir siendo una zona de paz, tal como se proclamó en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar por sí misma su destino, sin ningún tipo de injerencia externa destructiva, y menos aún militar", indica el documento difundido.

Agrega que Rusia insta a EEUU a aclarar el paradero de Maduro y su esposa.
Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó a convocar reuniones inmediatas tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) como en la ONU para abordar la crisis. Además, el mandatario anunció que Colombia despliega toda su "fuerza asistencial" en la frontera con Venezuela tras la agresión estadounidense.
"Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz", enfatizó, invitando a los venezolanos al "diálogo civil y su unidad".
Cuba, por su parte, exigió una "urgente reacción de la comunidad internacional".
"Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EEUU a Venezuela", escribió el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en la red social X.
El Gobierno de España adoptó una postura más moderada al pedir una desescalada de la situación y expresar su disposición a facilitar una solución pacífica a la crisis.
"El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela (...) Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el derechointernacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", expresó el presidente del Gobierno español en X.
El expresidente de Bolivia Evo Morales se unió a las voces de repudio, calificando la acción como una "brutal agresión imperial" que viola la soberanía de Venezuela.
"Repudiamos con total contundencia el bombardeo de EEUU contra Venezuela. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!", declaró Morales en las redes.
Desde el Ministerio de Exteriores de Irán declararon que el ataque militar estadounidense "viola la soberanía y la integridad territorial" de la República Bolivariana, así como la Carta de la ONU.
Incluso desde Turquía, país miembro de la OTAN liderada por EEUU, llegó un mensaje de apoyo explícito.
"¡Estamos del lado del pueblo de Venezuela y del presidente Maduro! Este bandolerismo no debe quedar impune", escribió en las redes sociales el asesor jefe del presidente turco, Cemil Ertem.
