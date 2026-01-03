https://noticiaslatam.lat/20260103/la-comunidad-internacional-condena-mayoritariamente-criminal-ataque-eeuu-contra-venezuela-1170039585.html

La comunidad internacional condena mayoritariamente el "criminal ataque" de EEUU contra Venezuela

La comunidad internacional condena mayoritariamente el "criminal ataque" de EEUU contra Venezuela

El ataque militar estadounidense contra Caracas, que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro, provocó una ola de condenas y llamados a la...

Rusia, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó firmemente la agresión armada de EEUU y tachó de "inválidos" los pretextos esgrimidos para justificarla. La Cancillería rusa indicó que Rusia reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y expresa su apoyo al de su liderazgo, orientado a la defensa de la soberanía del Estado.Agrega que Rusia insta a EEUU a aclarar el paradero de Maduro y su esposa.Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó a convocar reuniones inmediatas tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) como en la ONU para abordar la crisis. Además, el mandatario anunció que Colombia despliega toda su "fuerza asistencial" en la frontera con Venezuela tras la agresión estadounidense.Cuba, por su parte, exigió una "urgente reacción de la comunidad internacional". "Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EEUU a Venezuela", escribió el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en la red social X.El Gobierno de España adoptó una postura más moderada al pedir una desescalada de la situación y expresar su disposición a facilitar una solución pacífica a la crisis."El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela (...) Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el derechointernacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", expresó el presidente del Gobierno español en X.El expresidente de Bolivia Evo Morales se unió a las voces de repudio, calificando la acción como una "brutal agresión imperial" que viola la soberanía de Venezuela. Desde el Ministerio de Exteriores de Irán declararon que el ataque militar estadounidense "viola la soberanía y la integridad territorial" de la República Bolivariana, así como la Carta de la ONU.Incluso desde Turquía, país miembro de la OTAN liderada por EEUU, llegó un mensaje de apoyo explícito.

