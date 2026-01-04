https://noticiaslatam.lat/20260104/mexico-deberia-replantear-su-relacion-politica-con-washington-tras-ataque-de-eeuu-en-venezuela-1170068661.html

México debería replantear su relación política con Washington tras ataque de EEUU en Venezuela, dicen expertos

Horas después de que el Ejército estadounidense atacara Caracas y arrestara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el mandatario Donald Trump afirmó en entrevista para Fox News que, si bien respetaba a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, "algo habrá que hacer con México".Esto, según el republicano, es porque el país latinoamericano está controlado por la delincuencia organizada.La declaración de Trump fue usada por la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca para contestar una publicación de X de Sheinbaum en la que refrendaba la posición del Gobierno de México ante los hechos de este 3 de enero: su rechazo y condena a cualquier clase de intervención militar.Pese a ello, cuestionada por la prensa, la presidenta reiteró que entre México y Washington existe una relación de cooperación de seguridad, no de subordinación, y subrayó su posición de respeto a la soberanía y en contra de cualquier tipo de intervención extranjera.Una amenaza realExpertos consultados por Sputnik señalan que la amenaza de un ataque o invasión militar por parte de EEUU hacia México es real y opinan que es necesario dar un giro a la política que se tiene con la nación norteamericana.En entrevista, el integrante del Observatorio Lawfare, el experto mexicano Aníbal García Fernández, considera que los dichos desde la Casa Blanca son un intento por mantener la "presión psicológica" que se ha ejercido desde el principio de su Administración. Asimismo, busca mandar una señal de que habrá consecuencias si la política mexicana no se alinea con los intereses de Washington.En este sentido, el académico comenta que, dados los intereses que tiene EEUU en México y la importancia de esta relación bilateral, la posibilidad de una intervención militar estadounidense "siempre es un escenario que no se debe descartar", aunque refiere que, de ocurrir, tendría un alto costo político.Por su parte, el investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, el doctor Nayar López Castellanos, menciona aunque México no es ajeno a las intervenciones estadounidenses, se podría ejercer una acción de Washington para presuntamente acabar con los cárteles que trafican drogas.Hasta el momento, no existen acusaciones de EEUU contra funcionarios mexicanos de alto nivel en activo, más allá de supuestos filtraciones de la prensa internacional, desmentidas por las representaciones diplomáticas. Sin embargo, en más de una ocasión, Washington ha insistido en que México está bajo el yugo de la delincuencia organizada.En las recientes declaraciones de Trump, el presidente estadounidense aseguró que, en más de una ocasión, ha ofrecido su ayuda a Sheinbaum para detener a los narcotraficantes, a lo que México ha contestado con acciones de coordinación, protegiendo la soberanía nacional.Lo que debe hacer MéxicoEn este escenario, los expertos refieren que México debe reajustar su relación política y diplomática con EEUU, más allá de insistir en que existe una cooperación en materia de seguridad.García Fernández dice que se debe abogar por la "unidad latinoamericana" que, si bien podría parecer ser una consigna con continuas alusiones, es una manera de hacerle frente a una potencia militar que supera las capacidades bélicas del continente.En este tenor, López Castellanos expone que el nivel de amenazas al que ha llegado EEUU con México es porque la nación latinoamericana ha buscado nuevos socios, especialmente del Sur Global, alejándose poco a poco de la dependencia hacia Washington."México ha tenido acciones importantes, pero en la relación con EEUU, está el tema de seguir colaborando, aunque también existen otras potencias y otros países con los cuales se puede hacer una gran relación económica", declara.Los analistas mexicanos destacan que el diálogo para revisar el T-MEC, planeado para realizar a lo largo de este año entre los Estados que lo conforman, debería suspenderse hasta no haber garantías de seguridad para la nación latinoamericana. Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha anunciado cambios mayores en su política exterior con Washington, aunque la Mesa Directiva del Senado de México (cámara alta) suspendió la sesión que se tenía planeada para el 5 de enero para discutir y, en su caso, avalar la entrada al país de militares estadounidenses para la realización de ejercicios militares, a raíz de lo ocurrido en Venezuela.

