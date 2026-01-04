https://noticiaslatam.lat/20260104/el-mapa-de-las-reservas-mundiales-de-petroleo-quien-tiene-mas-oro-negro-1170076964.html

El mapa de las reservas mundiales de petróleo: ¿Quién tiene más 'oro negro'?

En un mundo donde el petróleo permanece como uno de los principales instrumentos de poder político y económico, Venezuela se consolida desde hace años como... 04.01.2026, Sputnik Mundo

Sputnik te ofrece una infografía del ranking de los 10 países con mayores reservas probadas de petróleo, que ilustra sin rodeos por qué esta nación caribeña se ha convertido en objetivo de grandes juegos geopolíticos.

