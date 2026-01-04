Mundo
Agresión de EEUU contra Venezuela, minuto a minuto
El mapa de las reservas mundiales de petróleo: ¿Quién tiene más 'oro negro'?
En un mundo donde el petróleo permanece como uno de los principales instrumentos de poder político y económico, Venezuela se consolida desde hace años como... 04.01.2026, Sputnik Mundo
venezuela
rusia
kuwait
emiratos árabes unidos
arabia saudita
irak
canadá
irán
libia
reservas de petróleo
Sputnik te ofrece una infografía del ranking de los 10 países con mayores reservas probadas de petróleo, que ilustra sin rodeos por qué esta nación caribeña se ha convertido en objetivo de grandes juegos geopolíticos.
En un mundo donde el petróleo permanece como uno de los principales instrumentos de poder político y económico, Venezuela se consolida desde hace años como líder absoluto en reservas probadas. La cifra es contundente: más de 303.000 millones de barriles, casi el 20% del total mundial, superando en 1,5 veces el volumen combinado de EAU y Kuwait.
Sputnik te ofrece una infografía del ranking de los 10 países con mayores reservas probadas de petróleo, que ilustra sin rodeos por qué esta nación caribeña se ha convertido en objetivo de grandes juegos geopolíticos.
