Trump se dirige a la prensa tras los ataques contra Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrece comentarios sobre recientes ataques contra las bases militares venezolanas y su afirmación de que su par... 03.01.2026, Sputnik Mundo

Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada de este 3 diciembre en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira (norte). Más tarde también se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda (norte).Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio. Trump brindará más detalles en una conferencia de prensa a las 16:00 GMT.La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una operación militar a gran escala contra el país.Rusia condenó el ataque, instó a evitar una escalada de tensiones y abogó por el diálogo, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.

