https://noticiaslatam.lat/20260103/trump-se-dirige-a-la-prensa-tras-los-ataques-contra-venezuela-1170041149.html
Trump se dirige a la prensa tras los ataques contra Venezuela
Trump se dirige a la prensa tras los ataques contra Venezuela
Sputnik Mundo
El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrece comentarios sobre recientes ataques contra las bases militares venezolanas y su afirmación de que su par... 03.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-03T16:42+0000
2026-01-03T16:42+0000
2026-01-03T16:42+0000
américa latina
donald trump
venezuela
eeuu
📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/04/1164106937_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b686eabe61ee246a8c05b563935f671c.jpg
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada de este 3 diciembre en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira (norte). Más tarde también se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda (norte).Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio. Trump brindará más detalles en una conferencia de prensa a las 16:00 GMT.La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una operación militar a gran escala contra el país.Rusia condenó el ataque, instó a evitar una escalada de tensiones y abogó por el diálogo, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.
venezuela
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/04/1164106937_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c5e854a5ca3b3877e438fc0164e31133.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, venezuela, eeuu, 📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
donald trump, venezuela, eeuu, 📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
Trump se dirige a la prensa tras los ataques contra Venezuela
El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrece comentarios sobre recientes ataques contra las bases militares venezolanas y su afirmación de que su par venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa fueron capturados.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.
Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada
de este 3 diciembre en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira (norte). Más tarde también se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda (norte).
Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio. Trump brindará más detalles en una conferencia de prensa a las 16:00 GMT.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una operación militar a gran escala contra el país.
Rusia condenó el ataque, instó a evitar una escalada de tensiones y abogó por el diálogo, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.