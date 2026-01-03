https://noticiaslatam.lat/20260103/repunta-en-china-la-opinion-favorable-sobre-eeuu-segun-estudio-1170015700.html

Repunta en China la opinión favorable sobre EEUU, según estudio

La percepción del público chino sobre Estados Unidos registró en 2025 su mayor nivel en tres años, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Tsinghua... 03.01.2026, Sputnik Mundo

La favorabilidad del público chino hacia Estados Unidos experimentó un repunte notable en 2025, alcanzando su nivel más alto en tres años, según un nuevo estudio del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional (CISS) de la Universidad de Tsinghua.La encuesta anual Perspectivas chinas sobre seguridad internacional reveló además que la proporción de encuestados con una visión positiva de las relaciones entre Pekín y Washington aumentó de forma sustancial respecto al año anterior, lo que apunta a un ligero deshielo en la percepción bilateral.De acuerdo con el South China Morning Post, los 2.000 encuestados otorgaron a Estados Unidos una calificación promedio de 2,38 en una escala de uno a cinco, un incremento significativo frente al 1,85 registrado en 2024 y la puntuación más alta desde que el informe comenzó a publicarse en 2023.Pese a esta mejora, Estados Unidos continúa siendo percibido de manera menos favorable que otros actores internacionales, como el Reino Unido, la Unión Europea, la ASEAN y Corea del Sur, aunque mantiene una imagen más positiva que India, según el sondeo.Rusia volvió a encabezar el índice de favorabilidad por tercer año consecutivo, aunque su puntuación descendió ligeramente a 3,49, lo que el informe describe como la primera caída en su valoración, aun cuando sigue superando ampliamente a Estados Unidos.El estudio también identificó un foco de optimismo en la relación chino-estadounidense: 28,4% de los encuestados consideró que los lazos bilaterales mejoraron en los últimos 12 meses, frente a apenas 8,12% en 2024, lo que representa un aumento sustancial.De cara a los próximos cinco años, casi 47% de los participantes expresó expectativas cautelosamente optimistas sobre una mejora en las relaciones entre ambas potencias, una cifra superior a la registrada en los dos años previos.Estos resultados se dan en un contexto de esfuerzos diplomáticos para estabilizar los vínculos, tras un acuerdo alcanzado en una cumbre en Corea del Sur que incluyó una tregua comercial y planes para visitas recíprocas entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.No obstante, el informe advierte que la competencia estratégica entre China y Estados Unidos, junto con la situación en el estrecho de Taiwán, continúa siendo una de las principales fuentes de preocupación en materia de seguridad, en un escenario donde la mayoría de los encuestados sigue respaldando contramedidas comerciales para proteger los intereses nacionales chinos.

