https://noticiaslatam.lat/20260102/rusia-libera-9-localidades-y-cifra-en-mas-de-9000-las-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-de-1170001159.html

Rusia libera 9 localidades y cifra en más de 9.000 las bajas militares ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 9 localidades y cifra en más de 9.000 las bajas militares ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

El Ejército ruso liberó 9 localidades en varias regiones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de... 02.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-02T18:34+0000

2026-01-02T18:34+0000

2026-01-02T18:34+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/1d/1162831656_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_78c7a9df19eceac24d0aafae7074f6ca.jpg

El Ejército de Rusia liberó las localidades de Dibrova, Dimítrov, Rodínskoye, Artiómovka y Vólnoye, en la república popular de Donetsk, así como Guliaipole, Stepnogorsk y Lukiánovskoye, en la región de Zaporozhie, y Boguslavka, en la región de Járkov.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.390 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.295 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.405 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 365 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.305 militares.Las FFAA de Rusia alcanzaron un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 2 misiles balísticos Grom, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.662 drones.En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 9.065 soldados en todos los frentes.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa