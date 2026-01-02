https://noticiaslatam.lat/20260102/rusia-libera-9-localidades-y-cifra-en-mas-de-9000-las-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-de-1170001159.html
Rusia libera 9 localidades y cifra en más de 9.000 las bajas militares ucranianas en una semana de combates
Rusia libera 9 localidades y cifra en más de 9.000 las bajas militares ucranianas en una semana de combates
02.01.2026
El Ejército de Rusia liberó las localidades de Dibrova, Dimítrov, Rodínskoye, Artiómovka y Vólnoye, en la república popular de Donetsk, así como Guliaipole, Stepnogorsk y Lukiánovskoye, en la región de Zaporozhie, y Boguslavka, en la región de Járkov.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.390 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.295 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.405 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 365 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.305 militares.Las FFAA de Rusia alcanzaron un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 2 misiles balísticos Grom, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.662 drones.En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 9.065 soldados en todos los frentes.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
El Ejército de Rusia liberó las localidades de Dibrova, Dimítrov, Rodínskoye, Artiómovka y Vólnoye, en la república popular de Donetsk, así como Guliaipole, Stepnogorsk y Lukiánovskoye, en la región de Zaporozhie, y Boguslavka, en la región de Járkov.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.390 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.295 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.405 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 365 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.305 militares.
"En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia, entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, realizaron un ataque masivo y 6 ataques combinados con armas de alta precisión, incluyendo misiles Kinzhal", comunican desde el organismo castrense.
Las FFAA de Rusia alcanzaron un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 2 misiles balísticos Grom, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.662 drones.
En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 9.065 soldados en todos los frentes.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 106.879 drones, 641 sistemas de misiles antiaéreos, 26.845 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.332 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 50.625 vehículos militares especiales.
